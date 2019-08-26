الامارات | «عام دراسي آمن» حملة توعوية لشرطة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «عام دراسي آمن» حملة توعوية لشرطة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة الشارقة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، حملة توعوية بعنوان «عام دراسي آمن»، أمس، تستمر حتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع المرور في وزارة الداخلية لضبط أمن الطرق، ونشر التوعية المرورية بين طلاب المدارس وأولياء أمورهم، وقائدي الحافلات المدرسية مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتهدف الحملة إلى تعميم جملة من المفاهيم الخاصة بالثقافة المرورية، المتعلقة بأمور السلامة المرورية على الطرق، والحد من الحوادث المرورية وحالات الدهس، بما يتوافق مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال نائب مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم خالد الكي: «تشتمل الحملة على جانبين، هما الميداني والتوعوي، وذلك بانتشار وتكثيف الدوريات المرورية قرب مجمعات المدارس، وتنظيم حركة السير وتسهيل حركة دخول الحافلات والمركبات الخاصة بذوي الطلاب وخروجها، وتنظيم محاضرات حول التوعية المرورية لسائقي الحافلات، والمشاركة في فعاليات أسبوع المواصلات المدرسي».