الامارات | منظر مشوّه

شكرا لقرائتكم خبر عن منظر مشوّه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتشر ظاهرة إيقاف الدراجات الهوائية على اللافتات الإرشادية في منطقة الحمرية في دبي القريبة من سوق الفهيدي، وربطها بأقفال، في منظر يشوّه الشكل الحضاري للمكان، والمشكلة أنك لا ترى عموداً للافتة إرشادية إلا وتحتها دراجة هوائية مربوطة، المشكلة أن تكرارها بهذا الشكل يشوّه المنظر الحضاري، خصوصاً أن المنطقة قريبة من المناطق السياحية التراثية في مدينة دبي، لذا أناشد الجهات المعنية النظر في هذا الأمر. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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