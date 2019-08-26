الامارات | محاكمة متهم بقتل ابن عمه بمساعدة شقيقه

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة متهم بقتل ابن عمه بمساعدة شقيقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخص من جنسية دولة آسيوية، بتهمة قتل ابن عمه طعناً بالسكين، إذ أقدم على طعن ابن عمه بظهره بمساعدة شقيقه، ما أدى إلى وفاته.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق القضية، لشهر أبريل الماضي، عندما نشبت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، بسبب خلافات شخصية وأسرية، منها الزنا مع أحد أفراد أسرة المتهم، ما أدى إلى تطور المشاجرة طعن خلالها المتهم المجني عليه بالسكين في ظهره طعنة نافذة أدت إلى وفاته. واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة والشرطة، بقتل ابن عمه بمساعدة شقيقه، بعد الاعتداء المتبادل بالأيدي الذي حصل بين جميع الأطراف.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه فأنكرها، وقال إنه تشاجر مع المجني عليه بتاريخ الواقعة لكنه لم يقتله، ولا يعرف من قتله، مشيراً إلى أن شقيقه خارج الدولة حالياً.

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وتابع أن سبب الشجار خطأ ارتكبه المجني عليه مع أحد أفراد أسرته (الزنا)، ما جعله يثير حفيظته ويعتدي عليه، إذ كان الاعتداء متبادلاً بالأيدي، ولكنه لم يقتله ولا يتذكر ما حصل يوم الواقعة، مشيراً إلى أنه اعترف في تحقيقات النيابة والشرطة بسبب الخوف.

وطلب محامي الدفاع سماع أقوال الشهود، فيما طلبت النيابة إدانة المتهم.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 23 سبتمبر المقبل، لسماع أقوال الشهود والتحري عن أولياء الدم لمعرفة طلباتهم من المتهم.