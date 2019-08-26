«التنمية الأسرية»: الشباب أساس ازدهار الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

قالت مريم الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، إن شباب الإمارات هم المستقبل ووقود ازدهار الوطن، ويتمتعون بالرعاية والاهتمام الذي يجعلهم على رأس أولويات وأهداف التنمية في الدولة، مضيفة أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، يولون الشباب اهتماماً كبيراً. جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته المؤسسة، أمس، بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس شباب مؤسسة التنمية الأسرية، وقالت مريم الرميثي في الحفل الذي حضره مديرو الدوائر والمسؤولون والموظفون في المؤسسة: إن القيادة الرشيدة تبنت العديد من المبادرات الوطنية لضمان المشاركة الفاعلة للشباب والاستماع لآرائهم وتمكينهم من خلال برامج تعزز قدرات القيادة في نفوسهم، وتؤهلهم للمستقبل، مضيفة بأننا نحتفل هذا اليوم بمرور عام على تأسيس المجلس الذي حقق العديد من الإنجازات في عدة مجالات، كالمبادرات التطوعية والمشاركات المجتمعية وفي مجال دعم المواهب والابتكارات وتعزيز الدور القيادي للشباب.