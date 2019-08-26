«إمباور» توسع شبكة أنابيب التبريد في «دبي للاستوديوهات»

دبي (الاتحاد) منحت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، مجموعة عقود بقيمة 33 مليون درهم لتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق في مدينة دبي للاستوديوهات. وتأتي توسعة شبكات الأنابيب ضمن خطة الشركة لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الذكية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد في القطاع التجاري والسكني المتنامي في دبي، وحرصاً على توفير خدمة تبريد ذات جودة عالية وصديقة للبيئة.

وأوضحت «إمباور»، أن مشروع توسعة شبكة أنابيب نقل خدمات تبريد المناطق داخل مدينة دبي للاستوديوهات، يشمل المرحلة الثانية والثالثة من التوسعة بطول 5 كيلومترات، حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول الربع الثالث من 2019 بطول 1.5 كيلومتر، فيما ستنتهي أعمال توسعة المرحلة الثالثة بحلول الربع الثاني من عام 2020 بطول 3.5 كيلومتر حيث سيتم ربط شبكة الأنابيب الجديدة بمحطة شبه دائمة في منطقة دبي للاستوديوهات.

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