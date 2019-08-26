تخريج دورات تخصصية في شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بمعهد تدريب الشرطة بالشارقة، تخريج مجموعة من الدورات التدريبية التخصصية ‏التي تهدف القيادة من خلالها إلى الارتقاء ‏بالعمل الشرطي في مختلف المجالات، بحضور العميد عبدالله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد التدريب، والضباط المشرفين على الدورات.

وحملت الدورات مجموعة من العناوين منها (الاتجاهات الحديثة في تنمية المهارات الإشرافية والإدارية)، (تخطيط وتنفيذ حملات التوعية والإرشاد)، (مهارات الإبداع والابتكار في العمل)، (الإدارة المتكاملة لإدارة الأزمات والكوارث)، (مهارات التحقيق الجنائي)،(متابعة وتقييم الأداء المؤسسي)، بالإضافة إلى دورة في (الرماية التكتيكية) والتي أقيمت ضمن مبادرة محترفون لمجتمع آمن، ودورة (الدبلوم المهني في المحاسبة)، إلى جانب ورشة الإحصاء في التنمية المجتمعية، والتي عقدت بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، إضافة لمبادرة (الجرعة الأمنية) الخاصة بإدارتي المهام الخاصة والمرور والدوريات، وذلك بمشاركة عدد من منتسبي القيادة.

وأشاد اللواء الشامسي بالمواد والبرامج التي تم طرحها على الدارسين، وذلك لما تحمله من إضافة تسهم في جاهزية منتسبي شرطة الشارقة للعمل على صون المكتسبات والحفاظ عليها بكل إخلاص وتفان واقتدار، ثم قام بتسليم الشهادات للخريجين وحثهم على الاستفادة من برنامج الدورة، والعمل على تطبيق ما تم تناوله فيها سواء الجانب العملي أو النظري في حياتهم العملية، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.

من جانبهم عبر المنتسبون للدورات عن سعادتهم بما تلقوه من علوم ومحاضرات علمية نظرية، وعملية عززت من خبراتهم في ميادين العمل، آملين أن ينعكس ذلك على جودة الخدمات الشرطية التي يقدمونها لأفراد المجتمع.