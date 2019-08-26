%34 انخفاضاً في وفيات الحوادث المرورية

أبوظبي (وام) كشفت إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية عن انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية في الدولة بنسبة 34.2% خلال 5 سنوات، متراجعة من 712 وفاة في 2014 إلى 468 في 2018.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية العالمية، وتقليل نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها، لتقطع بذلك أشواطا متقدمة نحو تحقيق المؤشر الوطني الذي وضعته لخفض الوفيات إلى 3 لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021.

وتشير الإحصائيات إلى تراجع عدد الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 24.1% خلال الفترة نفسها حيث انخفضت من 4895 حادثا في عام 2014 لتصل إلى 3712 حادثا في عام 2018 وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في عدد المركبات بمختلف أنواعها.

وتعتبر الإمارات من أفضل الدول على مستوى العالم في تسخير الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة في مجال تعزيز السلامة المرورية حيث تنتشر كاميرات المراقبة، والأبراج الذكية والرادارات المتطورة على كافة الطرق الرئيسية مما يتيح متابعة حالة الحركة المرورية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الازدحام المروري ومخالفة السائقين غير الملتزمين بقواعد السير والمرور.

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