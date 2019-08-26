أبوظبي (الاتحاد) احتفلت إدارة طيران شرطة أبوظبي في قطاع العمليات المركزية، في مقر الإدارة بتخريج 25 طالباً وطالبة من جامعة خليفة، وكليات التقنية العليا، أكملوا دورة تدريبية مدتها 7 أسابيع في قسم صيانة وإصلاح الطائرات.

وأكد العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير إدارة طيران شرطة أبوظبي، اهتمام القيادة الشرطية بتعزيز التعاون مع الجامعات والكليات الوطنية، والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية وبناء وتطوير كفاءاتهم من خلال دورات تخصصية تركز على الجانب الفني والعملي.

وأشار إلى أن الكوادر الإماراتية أثبتت إنها موضع ثقة وقادرة على حمل لواء العمل في مختلف المجالات والميادين وعلى كل الصعد وبذل جهود مضاعفة في أداء واجباتها، ويمتلكوا من الثقافة والمعرفة وقوة التحمل والرغبة في حب التعلم والإرادة والإصرار على المشاركة في مسيرة البناء والتطوير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تدرب 25 طالباً على صيانة الطائرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.