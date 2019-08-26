«خليفة الإنسانية» تسدد مديونيات 30 سجيناً

أبوظبي (الاتحاد)

قامت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بمناسبة «عام التسامح»، وبالتعاون مع إدارات المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، من خلال تعاون إنساني مشترك، بسداد كامل المبالغ المالية المترتبة على 30 سجيناً من كافة مناطق الدولة، وتم الإفراج عنهم.

وتأتي هذه المبادرة من قبل مؤسسة خليفة الإنسانية من أجل إعطاء فرصة كبيرة للمفرج عنهم لاستعادة حريتهم وبدء حياة مستقرة والتخفيف من معاناة أسرهم.

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: إن المؤسسة تعتبر هذا التعاون خطوة أساسية لتأطير الشراكة المجتمعية وتحقيق المصالح المشتركة لمساعدة المساجين وإبراز القيم الأخلاقية التي تتمتع بها دولتنا الغالية، وبما يحقق الرؤية المشتركة وإبراز البعد الإنساني بين مكونات المجتمع الإماراتي.

وأشار إلى أن عدد السجناء المفرج عنهم 30 سجيناً من أبوظبي والعين والظفرة والشارقة وعجمان والفجيرة، وتم تسديد مديونياتهم كاملة بالتعاون مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، وتنسجم هذه المبادرة مع خطى قيادتنا الرشيدة في خدمة المجتمع والالتزام والوفاء بواجباتنا بما يحقق استراتيجية حكومة دولة الإمارات حول المسؤولية المجتمعية.

وكان العميد مبارك خلفان الرزي مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة عجمان، قد كرم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وقدم درعاً تذكارية لمديرها العام محمد حاجي الخوري.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة خليفة الإنسانية ومنذ إشهارها في يوليو 2007 بدأت التعاون مع الجهات المختصة في الدولة واستطاعت أن تقدم المساعدة إلى 2439 سجيناً تنوعت مساعدتهم ما بين توفير تذاكر سفر للمبعدين بموجب أمر قضائي وتسديد مستحقات مالية عن بعض المحكومين كما حصل مؤخراً في شهر مايو 2019 حيث تكفلت المؤسسة بتسديد المديونيات المالية عن 17 شخصاً.