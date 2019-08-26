6000 حقيبة مدرسية من «خيرية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد) نظمت جمعية الشارقة الخيرية أمس معرض «العودة إلى المدارس» الخيري بمشاركة من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ويستهدف المعرض توزيع الحقائب المدرسية على التلاميذ والطلاب أبناء الأسر المتعففة المسجلين بكشوف وسجلات الجمعية، إلى جانب بيع بعضها بأسعار رمزية لصالح الأسر المتعففة من غير المسجلين بالجمعية.

حضر فعاليات المعرض الذي أقيم بالخيمة الخلفية للمقر الرئيسي بالجمعية في مدينة الشارقة، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم وعبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وعبد الله مبارك الدخان الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية، وعبدالله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، والمستشار حميد علي العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري. وأكد عبدالله سلطان بن خادم أن المعرض اشتمل على 6000 حقيبة مختلفة الأحجام والأشكال لتناسب التلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية.

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