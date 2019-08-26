إطلاق حملة «خلونا نساعدهم» في رأس الخيمة اليوم

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تطلق مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية اليوم حملة تبرعات لجمع 5 ملايين درهم لطلاب العلم، تحت عنوان «خلونا نساعدهم»، تبرع لتعليمهم في عام التسامح، والذي يأتي من منطلق تفعيل الأعمال الإنسانية والخيرية في «عام التسامح»، والذي تسعى من خلاله المؤسسة لمساعدة الطلاب والطالبات المحرومين من العلم في الإمارة من الجاليات المقيمة ممن حرموا مقاعد العلم بسبب الأعباء المالية المتراكمة أو عدم قدرة الأهل على تكفل المصاريف التعليمية، بحسب سمية حارب السويدي رئيس مجلس أمناء المؤسسة مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية.

وأوضحت السويدي خلال المؤتمر الصحفي، أن حملة التبرعات التي ستنطلق اليوم في المركز التجاري المنال مول ستستمر لمدة شهر ضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وستستأنف الحملة فعالياتها في حملتها في مركز الحمرا مول طوال العام، مشيرة إلى أن الحملة تعنى بدعم ومساندة الأسر وأبنائها لإلحاقهم بالعام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن هناك أعدادا كبيرة لم تتمكن من الحصول على حقها بالتعليم بسبب ضعف المستوى المعيشي وعدم قدرة الأسر على تغطية المصاريف والرسوم المدرسية الأمر الذي وقف عائقا أمامهم ودمجهم بأقرانهم الطلاب بالمدارس. وبينت السويدي، أن المؤسسة تمكنت من خلال الحملة التي أطلقت العام الماضي من جمع تبرعات بلغت حوالي 2 مليون و330 ألف درهم تم من خلالها دعم التعليم وسداد رسوم دراسية لأكثر من 600 طالب وطالبة من طلاب المدارس الخاصة والحكومية بعدد 59 مدرسة وجامعة. وقالت إن المؤسسة تضع في اعتبارها العام الجاري جمع تبرعات تصل إلى 5 ملايين درهم سيتم من خلالها دعم التعليم وتقديم المنح الدراسية ومساندة فئة التوحد وأصحاب الهمم وسداد رسوم الطلاب المتعثرين والمتعففين في المدارس العربية والآسيوية بشكل أوسع وجمع تبرعات مالية لتغطية تلك الميزانية لمساعدتهم في إلحاقهم في مدارس خاصة أخرى وتغطية تكاليفها، مشيرة إلى أن المؤسسة فتحت في وقت سابق المجال أمام الخريجين المتميزين فرصة للالتحاق بتخصص التمريض في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، والبالغ عددهم 12 طالبا. وقالت إن المؤسسة تضع في اعتبارها هذا العام إلحاق نحو 20 طالباً وطالبة في مجال التمريض، مؤكدة أن اختيار تخصص التمريض جاء توافقا مع احتياجات سوق العمل والتي ستتكفل من خلالها المؤسسة بكل احتياجات وتكاليف الدراسة، مبينة أن الحملة خصصت قنوات للتبرع للحملة مثل التحويل البنكي والسحب الفوري والتبرع نقدا بشكل مباشر ناهيك أن المؤسسة ستفتح خطا مباشرا للمشاركة فيها عبر أثير إذاعة رأس الخيمة، والتي ستستضيف يوميا شخصيات معروفة ومشاهير التواصل الاجتماعي، وسيتم تنظيم مسابقات لجذب الجمهور والزوار والتعريف بالحملة ومدى أهميتها.

معرض «شارك بخيرك لغيرك»

افتتحت السويدي صباح أمس معرضاً خيرياً تحت عنوان «شارك بخيرك لغيرك» للطلاب في الأسر المتعففة والتي تنتمي لمدارس سعود الخيرية، والتي يهدف من خلالها جمع أكبر عدد من التبرعات والمستلزمات المدرسية من أحذية وحقائب وقرطاسيات وأدوات مكتبية لطلاب ذوي الدخل المحدود لطلبة مدارس الشيخ سعود الخيرية والبالغ عددهم 1970.