استئصال ورم نادر في مستشفى المفرق

منى الحمودي (أبوظبي)



تمكن الفريق الطبي في مستشفى المفرق -إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»- من استئصال ورم نادر بأبعاد تصل (13X10X7 سم) من تجويف خلف الغشاء الذي يبطن جوف البطن (البريتون) لسيدة عربية تبلغ 33 عاماً.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور سالم الحارثي استشاري الجراحة العامة في مستشفى المفرق، أن المريضة شعرت بألم في البطن وتوجهت إلى أحد المستشفيات في أبوظبي وبعد إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي وإجراء مناظير البطن، تم اكتشاف ورم كبير في منطقة خلف «البريتون». لافتاً إلى أن الأطباء لم يتمكنوا من معرفة مصدر الورم، وكان يُعتقد أن مصدره الإثني عشر أو رأس البنكرياس وبسبب صعوبة الحالة واحتمال امتداد الورم إلى الوريد الأجوف السفلي أو الوريد الكلوي الأيسر أو كليهما، تقرر تحويل الحالة إلى مستشفى المفرق.

وأفاد الدكتور الحارثي، أن المريضة راجعت عيادة الجراحة في مستشفى المفرق وبعد دراسة التقارير التي أحضرتها ومناقشة الحالة مع أطباء الجراحة والأورام والأشعة تقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، وأثناء العملية تبين أن الورم كان يضغط على الاثنى عشر ورأس البنكرياس إلا أن مصدره من الوريد الأجوف السفلي، وهو وعاء دموي يقوم بحمل الدم الوريدي من الأحشاء والطرفين السفليين إلى القلب.

وذكر بأن تقارير فحص الأنسجة أكدت إصابة المريضة بسرطان «ساركوما» العضلات اللاإرادية، وهو ورم خبيث نادر يصيب العظام والأنسجة الضامة، ينشأ من العضلات اللاإرادية في جدار الأوعية الدموية ومنطقة خلف الريتون كما ينشأ في جدار الرحم، ويعتبر سرطان ساركوما العضلات اللاإرادية من الأمراض النادرة والتي قد تصيب واحد في المليون فقط، ويتم علاجه بالجراحة والعلاج الإشعاعي والكيماوي. وأشار إلى أنه تم استئصال الورم بالكامل مع استئصال جزء من الوريد الأجوف السفلي وترميمه، وذلك بمعاونة من الدكتور ياسر سليمان استشاري جراحة الأوعية الدموية في مستشفى المفرق. وقال إن المريضة غادرت المستشفى بعد أن تماثلت للشفاء بدون أي مضاعفات.