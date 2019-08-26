«الوطنية للانتخابات»: 499 مرشحاً منهـم 182 امرأة فـي القائمة الأولية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن القائمة الأولية للمرشحين التي تضم 499 مرشحاً منهم 182 امرأة، بعد استكمال التحقق من الشروط والقواعد المنظمة لعملية الترشح، حيث لم تتضمن القائمة من لم يستوفوا شروط الترشح وعددهم 56 متقدماً، كما راعت اللجنة مدى توافر متطلبات أن يكون المتقدم للترشح محمود السيرة وحسن السمعة حسب ما ورد في الشروط الدستورية لعملية الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي تقف على مرحلة جديدة في تعزيز سعيها نحو المزيد من التميز والنجاح في إدارة العملية الانتخابية وفق أرقي المعايير وبما يتناسب مع المكانة المتميزة التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشاد معاليه بعد انتهاء عملية تسجيل المرشحين وبمناسبة إعلان القائمة الأولية للمرشحين بالجهود الكبيرة التي قامت بها كوادر وفرق لجان الإمارات خلال مرحلة استقبال الراغبين بالترشح لعضوية المجلس، داعياً المواطنين إلى التأكد من ورود أسمائهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية ليتمكنوا من القيام بدورهم في المشاركة بهذا الواجب الوطني.

وأشار معاليه إلى أن المسؤولية الآن تقع على المواطن في اختيار المرشح الأمثل لتمثيله تحت قبة المجلس، حيث إن المساهمة في عملية التصويت مسؤولية وطنية وتتجسد من خلال المشاركة الفاعلة لأعضاء الهيئات الانتخابية في اختيار مرشحين أكفاء وقادرين على خدمة الوطن والمواطن.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح خلال الفترة من 18 أغسطس الجاري حتى 22 منه في 9 مراكز في جميع إمارات الدولة عبر لجان الإمارات، حيث قام أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بتقديم طلباتهم إلى لجنة الإمارة والتي قامت بدورها برفع كافة الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، والتي عملت على مراجعة وتدقيق الطلبات التي بلغ عددها 555 طلباً، والتأكد من توافر جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بعملية الترشح.

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنت عنه اللجنة الوطنية للانتخابات مؤخراً لا تعد هذه القائمة معتمدةً ونهائية، حيث ستعلن الأسماء بقائمة نهائية من قبل اللجنة بتاريخ 3 سبتمبر، بينما ستبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين في الرابع من سبتمبر حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية.

أبوظبي

تتضمن قائمة المرشحين الأولية في أبوظبي كلّاً من: إبراهيم ناصر محمد هلال الشامسي، أحمد أحمد محمد بالكيله العامري، أحمد محمد أمين باقر الخوري، أحمد محمد صالح عبدالرحمن الرميثي، أسماء مانع سعيد أحمد العتيبة، الصغيره سعيد سلطان قطامي العامري، الطاهر مصبح الكندي المرر، النعيمة الرضه كمادي زيتون المهيري، أمينة عبدالله محمد جرش جلوف المزروعي، بثينة سالم سعيد القبيسي، بدر بخيت سعيد بخيت السويدي، بشاير بدر مبارك علي بشاير المزروعي، تعيب محمد سالم محمد الشويهي، ثاني مبارك سرور مبارك الظاهري، جمال محمد مطر هزيم المسافري، جوعان مسعد عويضة مسعد العامري، حربي سهيل صالح محمد العامري، حصة عبدالله مبارك البوعينين المزروعي، حمد سعيد الويطي المحرمي، حمد سهيل بخيت سهيل الراشدي، حمد محمد حمود سليم الهاجري، حمدان سالم راشد عبيد المنصوري، حمده أحمد عمر محمد المحرمي، حمود حميد مبارك محمد المنصوري، حواء سعيد سالم الضحاك المنصوري، خالد سعيد زعل حاضر المريخي، خلفان راشد خلفان النايلي الشامسي، خليفة بخيت سعيد بخيت الكتبي، خليفة عبدالله محمد ثاني النعيمي، خليفة عبيد محمد مصبح الغفلي، خميس سالم سعيد محمد الظاهري، خويتم سعيد خويتم بخيت الراشدي، دلال سعيد مهير سعيد القبيسي، ذياب محمد خليفة عبدالله الدرمكي، راشد حمود سالم العطشان المنصوري، راشد عبدالله عزيز خنبولي الشحي، سالم حمد سالم سهيل العامري، سالم خميس سالم خلفان المزروعي، سالم راشد سويدان حضيرم الكتبي، سالم سعيد سالم عمير الكتبي، سالم سعيد علي الشرهان، سالم سعيد هاشل محمد المنصوري، سالم مبارك عثعيث العامري، سامية عبدالله الشيخ مبارك علي الشامسي، سعيد راشد محمد راشد الراشدي، سعيد محمد الشرقي شنوح العامري، سعيد محمد خليفة ماجد السويدي، سفره سالم عبدالله المنهالى، سلامة محمد مبارك الهاملي، سلطان صغير محمد سعيد البلوشي، سلطان عبيد سالم بن ذيبان المنصوري، سلمى راشد سالم حضيرم الكتبي، سهيل نخيره عيضة سهيل العفاري، سيف أحمد علي محمد العامري، سيف صياح سيف سهيل المزروعي، شمسة سلطان عبدالله غنوم الهاملي، شيخة صقر سيف صالح المنصوري، شيخة يوسف محمد السويدي، صالح جذلان مبارك خلفان المزروعي، صالح حمد شليويح الرضه العامري، صالح محمد أحمد عيدس الراشدي، صالحة نصيب سهيل نهيل الظاهري، صبحة عبد الله ثاني مرشد الرميثي، صفية خميس سمسوم مبارك الكعبى، عائشة أحمد سعيد منصور الكعبي، عائشة خليفة علي سيف النعيمي، عائشة علي عبيد السويدي، عايض محسن علي صبران البريكي، عبدالرحمن سالم خليفة سليمان الشامسي، عبدالرحمن علي حمد الزعابي، عبدالرحمن علي عبدالرحمن حسن الغردقة، عبدالله جوعان سالم علي الظاهري، عبدالله سيف عبدالله رفيعة العرياني، عبدالله علي عبدالله محمد الرميثي، عبدالله محمد سعيد الضحاك المنصوري، عبدالله محمد نخيره جمعه الظاهري، عبيد سعيد محمد اليبهوني الظاهري، عذراء شاهين سيف سلطان العواني، عفراء جمعة مبارك صلهوم، علي بخيت سالم أحمد المنصوري، علي راشد مطر بن مسيعد النيادي، علي محمد أحمد ياعد الحميري، عوض راشد سعيد سيف المهيري، عيسى محمد صالح محمد الشامسي، غاية سعيد سرور الماس، فارس خميس الفندي غانم المزروعي، فاضل سعيد أحمد عجلان المهيري، فاطمة الحاي بيات القبيسي، فاطمة راشد علي إسماعيل الزعابي، فاطمة سالم سيف الورد الدرمكي، فيصل عبدالعزيز الشيخ محمد الخزرجي، كافيه سرحان محمد صبيح الكعبي، كريمة علي كلفوت سالم الخوار، ليلى إسماعيل حسن محمد العوضي، ماجد خليفة محمد سعيد المهيري، مبارك حمد محمد مرزوق العامري، مبارك سالم حميد العطشان المنصوري، مبارك سعيد محمد الهام الظاهري، مبارك محمد علي الرملي الكتبي، محسن سعد بدر بخيت المحرمي، محمد جمعة علي جمعة آل رحمة الدرمكي، محمد جوعان سالم علي الظاهري، محمد سالم مصبح محمد الكتبي، محمد سعيد محمد قشيم الرميثي، محمد سلطان قران راشد المنصوري، محمد سلطان محمد البادي الزعابي، محمد صديق محمد سميع محمد المطوع، محمد عايض مسلم دبش المنهالي، محمد عبدالله الدودة بوته الحرسوسي، محمد عبيد محمد عبيد المهيري، محمد معيوف عوض سالم الكتبي، مروة عبدالله جمعه راشد المنصوري، مريم أحمد محمد خميس الرميثي، مريم حمد عبيد الشامسي، مريم سيف عبيد الزعابي، مريم غيث حمد محمد المزروعي، مطر زايد أحمد فطيس المنصوري، منى شيبان غانم شيبان المهيري، منى عبيد عيد الزعابي، منى فالح حسن سمره القحطاني، موزة حميد على عبيد اليماحي، موزة محمد سعيد مسلم العامري، ميثاء محمد سعيد الكعبي، ناصر العوضى يحيى سميحيه، ناصر سالم سيف لخريباني النعيمي، ناعمة عبدالرحمن محمد المنصوري، نبيل صالح عبدالله الظاهري، نصرة سيف عبيد سيف الظاهري، نوير سعيد ضاعن مبارك المنصوري، هادف صلاح سالم عمير الشامسي، هدى باقر نعمت الخوري، هدى عبدالرحمن محمد دخين المطروشي، هزاع علي عبدالله محمد أحمد أبوالريش، هند أحمد محمد العوضي، يعقوب يوسف أحمد حسين البلوشي.

دبي

تتضمن قائمة المرشحين الأولية في دبي كلّاً من: أحمد إبراهيم عبدالرحمن الزرعوني، أحمد بن علي بن سالم بن جاسم الزعابي، أحمد ثاني عبيد المهيري، أسامة أحمد عبدالله علي الشعفار، إسماعيل عبد الحميد يوسف بناي البستكي، الحارث سالم أحمد عبدالله الموسى، إيمان عبد الرحمن أحمد الحاج المهيري، بخيت عبيد بخيت السويدي، بدر سعيد محمد علي النقبي، بدور سعود عثمان عبدالله الحميدان، تغريد عيد عبيد بوسمره المحرزي، ثريا عبدالله قمبر العوضي، جابر خلفان محمد بن سهيل المهيري، جمعة عتيق جمعة بن درويش، جميلة أحمد محمد عمير المهيري، جميلة راشد سالم بطي الهاملي، حبيبة محمد علي بن ثالث، حصه محمد أحمد محمد بن غرير، حصة محمد عمر علي بن حيدر، حمد أحمد سلطان الرحومي، حمد عيسى راشد الفلاسي، حمدان خميس سالم خصيف، حمدة عتيق أحمد يوسف الحمادي، خالد خليفة فاضل خليفة المزروعي، خليفة سيف بطي خليفة المهيري، خليفة محمد خميس الشاعر السويدي، خولة راشد سالم عيد السويدي، راشد سلطان راشد الكيتوب، راشد عيسى أحمد حارب الفلاحي، ساره محمد أمين أحمد محمد شريف فلكناز، سارة محمد خميس خلفان الجافلة، سالم حمد صالح النعيمي، سامي عبدالله عبدالخالق قرقاش، سعيد ثاني أحمد بن عبود الفلاسي، سعيد راشد أحمد سعيد غالب الفلاسي، سلامة محمد جمعة الحر السويدي، سلطان حمود سالم حمود الوشاحي، سهام عبدالله حمد بن يلوان، سهيل محمود سلطان البستكي، شماء محمد سعيد الملا، شيخة جمعه إبراهيم محمد هاشم راشد العتيبي، شيخة خلفان عبدالله سلمان سعد، صالحة خليفة لاحج خليفه البسطي، صقر أحمد سيف حارب المري، طلال أحمد عبدالقادر محمد الشنقيطي، ظبابه سيف بطي حميد المزروعي، عائشة بالخير عبدالله خليفة بالخير، عائشة علي مصبح بالقيزي الفلاسي، عبدالرحمن محمد سالم آل صالح الطنيجي، عبدالعزيز عبد الله حمدان عبدالله الشامسي، عبدالعزيز عبدالرزاق عبدالعزيز رمضان المطوع، عبدالله أحمد علي عبدالله بن حيدر، عبدالله حميد عبدالله الشيبة النعيمي، عبدالله راشد عبيد جمعة السويدي، عبدالله عبيد محمد أحمد، عبدالله محمد سعيد بن خديه، عبدالمنعم سالم عبيد بن سويدان السويدي، عزا سليمان محمد بن سليمان، عفراء إسماعيل عبدالله محمد بوحميد التمتمي، علي خليفة ثاني القامة، عمر عبدالرحمن علي عبدالله أهلي، عيسى محمد راشد خنبوع نهيول، غيث عبد الخالق عبدالله، فاطمة أحمد علي بن حيدر، فاطمة بطي علي الظفري المهيري، فاطمة طارش سعيد بوطبير المهيري، فاطمة عبدالله عيسى الدربي، فريدة عبدالله قمبر العوضي، فوزية يوسف علي عبدالكريم العمادي. ليلى يوسف محمد الجسمي، ماجد عبدالله مرشد راشد، محمد ثاني عبيد ثاني المهيري، محمد حميد عبدالله الشاعر، محمد خليفة ماجد العبار الفلاسي، محمد سعيد أحمد محمد الهلي، محمد عبدالله أحمد بن زعل، محمد عبدالله محمد حسين الحمادي، محمد علي محمد علي الدهباشي، محمد عمر عبيد ماجد الماجد، مريم ماجد خلفان ماجد بن ثنيه، مريم محمد خليفة الجلاف القبيسي، مسرى خلف عيد بالجافله المنصوري، مصطفى إسماعيل أحمد عبدالحميد الزرعوني، منى خليفة أحمد حماد، منى سعيد محمد ناصر المنصوري، منيرة أحمد محمد درويش، مي عبدالرحمن نصيب عبدالرحمن بن نصيب، نابت سلطان علي بالرشيد، ناعمة خلفان راشد بن حي الشامسي، نورة سيف عبدالله راشد العميمي.

الشارقة

تضم قائمة المرشحين الأولية في إمارة الشارقة كلّاً من: أحمد حمد مصبح خلفان المسافري، أحمد صالح محمد علي النقبي، أحمد محمد راشد الجروان الشامسي، أحمد محمد سعيد بن عواش، أحمد محمد على محمد الرشيد، إسماعيل عبدالرزاق إسماعيل الدورابي الزرعوني، إسماعيل محمد محمود عبدالرحيم الزرعوني، أمل عبيد خاتم المرزوقي، أمينه محمد حسن أحمد الهرمودي، إيمان على محمد البوصي الغفلي، بدرية محمد فرج الكعبي، بطي خلفان مبارك بن سرور الكتبي، جاسم محمد إبراهيم حسن الرئيسي، حسن إسماعيل عبدالله علي المقيم، حسن علي جلال علي راشد البلوشي، حسين صادق شعبان طاهر لاري، حليمة محمد خميس مسمار، حمد سالم خليفة الخرم الكتبي، حمد عبدالوهاب حسن القواضي الحمادي، حميد عبدالعزيز محمد مراد شاكر، حميد عبيد سيف بوفيير الشامسي، حميد على حميد العبار الشامسي، خالد محمد سلطان العويس الشامسي، خولة عبدالعزيز راشد سلطان آل علي، راشد محمد سلطان سعيد القايدي، راشد هلال عبيد بن هلال النقبي، زهرة سعيد شعبان عبدالحسين ساجواني، سالم حديد عبيد غريب الخميسي، سالم خلفان عبيد حريمل الشامسي، سالم محمد علي هويدن، سالمين خميس محمد راشد النقبي، سامى حسن صالح بوكفيل آل علي، سرحان حسن محمد حسن المعيني، سعيد بن حمد القابض الطنيجي، سعيد عبدالرحيم ناصر ساجواني، سعيد عبدالله محمد عبيد النقبي، سعيد عبيد سالم خليف الطنيجي، سعيد علي سعيد خلف النقبي، سعيد مطر مسعود بن حامد الطنيجي، سلطان مطر عبيد دلموك الكتبىي، سهام عبدالله سعيد راشد الدوخه، سيف خميس أحمد عبدالله النقبىي، سيف عمير سعيد عمير الكتبي، سيف مطر عبدالله المسافري، شذى سعيد علي علاي النقبي، عائشة أحمد سالم المطوع، عائشة رضا حسين البيرق، عائشة سالم أحمد الحويدي، عائشة سالم أحمد بن سمنوه، عائشة مهير عبدالله محيان الكتبي، عادل إسماعيل عبدالواحد سعيدي عبدالرحيم الزرعوني، عبدالرحمن محمد سالم رحمه العويس، عبدالرحمن محمد هادي، عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله النومان، عبدالله حسن عبيد حسن المراشده، عبدالله سالم سعيد خصونى اجتبى، عبدالله سالم عبدالله بالعبد، عبدالله سالم على حموده الكتبي، عبدالله مطر خليفة عبدالله الشباني عمران الكتبي، عبيد خلفان عبيد الغول، عبيد سعيد على عبيد الشامسي، عبيد سلطان علي النابوده، عبير عبيد حميد الضباح السويدي، عتيق عبدالله سعيد بن هويدن، عدنان حمد محمد حمد الحمادي، عدنان صالح أمين محمد النمر، عصام عباس ميرزا عبدالنبي، علي أحمد علي أحمد ابوغازيين، علي سيف خميس النداس، علي عبدالله علي الناعور النقبي، علياء عبدالرحمن محمد بوخاطر الشامسي، علياء علي سالم المليحي محمد الشامسي، عمار سيف خلفان الحريمل، عمر محمد رحمه صالح الظاهري، عمران مطر محمد تريم، عمير راشد علي عمير الكتبي، عواطف عبدالرحيم عبدالله الهرمودي، فاطمة علي حميد سعيد المهيري، فاطمة محمد مهنا ماجد النعيمي، كفاح محمد ناصر الشحصي الزعابي، لقاء محمد عبيد المفتول آل علي، مانع صالح سلطان الغُبي، محمد أحمد حسن العلوي الظهوري، محمد جمعة عبدالرحمن سيف بن هندي، محمد حسن خليفه بن سرور، محمد حسن سليمان علي الظهوري، محمد حسين علي محمود، محمد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبي، محمد عبدالله محمد بلحيف النعيمي، محمد عبيد مطر مصبح الطنيجي، محمد علي عبدالله على الزعابي، محمد علي ماجد العويس، محمد عمر يوسف جاسم الدوخي، مروة عبيد محمد عبيد التفاق، مريم سعيد عبدالله بن رشيد الكتبي، منى جابر عبدالله عبدان الشامسي، مهير علي هويشل الخاطري، موزة سالم عبيد محمد الكندي، موزة سيف محمد الشحي، موزة عبدالله محمد حنضل النقبي، موزة عبيد خلفان عبدالله الطنيجي، موزة معضد سعيد هويدن الكتبي، نايف على حسن أحمد المريخي، نجلاء حسن سعيد بن قرش النعيمي، نداء علي يوسف الرئيسي، ندى صالح علي الشماع، نواف محمد إبراهيم سرحان الزعابي، نوال راشد حميد البغاش الشويهي، هنادي ناصر عبيد راشد السويدي، هند تريم علي سالم المهيري، هند ماجد أحمد الدرويشي، هيام محمد عبدالله الحمادي، وحيدة عبدالعزيز محمد، يوسف سيف بن أحمد محمد النقبي.

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عجمان

تضم قائمة المرشحين الأولية في إمارة عجمان كلاً من: أحمد حمد محمد أبوشهاب السويدي، أحمد سيف عبدالله مقيلي المهيري، أحمد عبدالله محمد أحمد القناطي، إيمان عبيد جمعة السوم، حمدة سعيد مبارك العروه الزعابي، حميد خلفان ناصر بوعجيل الشامسي، خالد سعيد راشد حميد النعيمي، خالد محمد حمد دلوان الكتبي، سعيد حيي حمد الشريف الكعبي، سلطان عبيد محمد عبيد الزعابي، سلطان علي عبدالله علي الحمراني، سيف عبيد حميد الشيخ الكتبي، شماء سلطان راشد بخيت المطروشي، صالح سعيد عبيد المطروشي، عبدالله عبدالمحسن أحمد عبدالرحمن النعيمي، عبدالله محمد أحمد محمد الشحي، عبيد علي حميد حارب الشامسي، فاطمة حسن أحمد خالد الشحي، محمد سعيد سالم الفشتي العليلي، محمد عبدالله علي خميس الكعبي، محمد علي حمد راشد الشامسي، محمد ماجد راشد الشاقوش النعيمي، مصبح علي محمد سالم الكعبي، مطر حميد حسن جمعة الشامسي، هند حميد خليفة بن هندى العليلي، يوسف محمد يوسف محمد الشحي.

الفجيرة

تضم قائمة المرشحين الأولية في إمارة الفجيرة كلاً من: أحلام يوسف علي محمد الدلي آل علي، أحمد سالم سيف سالم الجابري، أحمد محمد أحمد حسن زيودي، أحمد هلال إبراهيم الظنحاني، أسماء سعيد خميس مكسح السماحي، العنود راشد عبيد سيف الحفيتي، أميرة راشد محمد سالم الصريدي، بدرية راشد سيف محمد الذباحي، جمعة حمدان جمعه سالم العبدولي، جميعة عبيد ربيع راشد الصريدي، حسن خميس علي الرنقي الحمودي، حمد عبدالله محمد الصم المطيري، حمدان خليفة سرور سيف الشرقي، خالد عبدالله سالم أحمد الظنحاني، خلفان علي خلفان علي النعيمي، راشد سعيد محمد خلفان الصريدي، ربيع عبيد ربيع راشد الصريدي، ريما يوسف عبيد عبدالله البلوشي، زبيدة أحمد محمد عبدالله البلوشي، سالم محمد علي بن داوود العبدولي، سعيد أحمد محمد سعيد الظنحاني، سعيد سالم محمد العبدولي، سعيد مبارك سالم مطر الكعبي، سلطان محمد خميس مليح المطروشي، سيف علي أحمد محمد اليماحي، شيماء خلفان محمد عبيد اليماحي، صابرين حسن سعيد محمد اليماحي، صديقة حارب خميس الشامسي، عائشة محمد عبدالله سعيد الحنطوبي، عبدالعزيز محمد إبراهيم أحمد العبدولي، عبدالله حسن بارون آل علي، عبدالله خلفان سيف خلفان اليماحي، عبدالله علي حميد خميس اليماحي، عبيد أحمد خلفان أحمد الكعبي، عبيد راشد عبيد اللاغش الظنحاني، علي راشد سعيد زيد الشحي، علي سالم عبدالله محمد بن خاتم، علي محمد عبدالله أحمد الصريدي، فاطمة أحمد محمد، فاطمة سعيد حمد السعدي الشهياري، فايز سعيد سيف العطر الظنحاني، فيصل أحمد عبدالله بن سعيد المطروشي، محمد أحمد محمد أحمد اليماحي، محمد راشد سعيد خلفان الصريدي، محمد راشد محمد راشد الحفيتي، مريم أحمد حمدان الغسيه، موزة محمد مسعود المطروشي، هبة علي أحمد بن عبود، هدى سويدان سعد سرور مسماري، هدى عبدالرحمن عبدالله علي سلطان الخزيمي، هزاع سيف ربيع سيف الصريدي، وفاء أحمد راشد الخديم العنتلي، يعقوب حسن سعيد أحمد الحمودي.

أم القيوين

تضم قائمة المرشحين الأولية في أم القيوين كلاً من: آمنة سالم حسن جمعة آل علي، بدر مطر ماجد الشاعر السويدي، جاسم خلفان حميد جاسم آل علي، سالم جمعة حمد جمعة العليلي، سلطان درويش رمضان درويش آل درويش، سيف نايع سالم الشاوي الغفلي، شيخة أحمد سالم أحمد عيسى منعوت، عائشة عبدالله عبدالرحمن آل علي، عبدالرحمن عبيد أحمد سعيد المهيري، عبدالله سيف مصبح بن طوق، عبدالله عيسى عبدالعزيز راشد المعلا، عبدالله غانم عبدالله فرج الغفلي، عذراء حسن حميد بن ركاض آل علي، علي عبدالله سيف بن حمضه، فهد عبيد محمد راشد آل علي، محمد عيسى عبيد الكشف آل علي، ميثاء جاسم محمد شافي آل علي، نورة حسن جمعة مبارك آل علي، نورة عبدالله أحمد عبدالله الصريدي، هناء إبراهيم عبيد القامتي آل علي.

رأس الخيمة

تضم قائمة المرشحين الأولية في إمارة رأس الخيمة كلاً من: حمد عبدالله محمد عبيد الشحي، أحمد علي سعيد لحه الشحي، أحمد علي محمد المهبوبي الشحي، أحمد محمد سعيد عبدالله الشحي، أحمد محمد عزيز الخنبولي الشحي، أسماء سعيد محمد سعيد الحرمي، آمال سالم إبراهيم اليعقوب، أمل حمد محمد ضبعون المسافري، آمنة حسن علي السعدي، آمنه راشد محمد القيشي الشحي، انتصار أحمد إبراهيم اليعقوبي الزعابي، بتول حسين علي بن حميد آل علي، بطي عبدالله مصبح سالم بن بطي، حصة سيف علي سعيد المزيود، حصة محمد جمعة البوت المري، حمد على عبدالله الدباني، حميد محمد حميد الوالي، خالدة يوسف محمد غريب المنصوري، راشد خميس عبدالله بن عامر الشميلي، راشد علي راشد خميس العزب، سالم راشد على المفتول، سالم سعيد سالم الغناه الغافري، سالم سعيد على سالم القايدي، سعيد حسن علي بن حجر الشحي، سعيد راشد عبدالله العابدي، سعيد سيف علي صالح، سعيد عبدالله سيف العسعوسي الحبسي، سعيد مطر محمد بن حالول الخاطري، سليمان حيي محمد سليمان المزروعي، سليمان محمد حسن الكيزي، سهيلة مبارك سالم الوالي العلي، سيف أحمد محمد حسن الظهوري، سيف علي راشد المطوع المزروعي، سيف على محمد علي الشحي، شروق سعيد محمد عبدالله الشرهان، شيخة سالم حسن بن حسن الشحي، شيخة محمد على المعيوف النقبي، عائشة سالم إبراهيم اليعقوب الزعابي، عائشة مفتاح مبارك الزعابي، عبدالرحمن محمد راشد العسكر النعيمي، عبدالله محمد عبدالله محمد الشيبه، عبدالناصر محمد سلطان محمد الذهب، عبيد مفتاح على عبيد الخاطرىي، عدنان علي سالم الشرهان النعيمي، علي عبدالله علي راشد الحبسي، عمر عبدالله راشد سعيد الطياري، فاطمة محمد حسن الحسن المنصوري، فيصل سعيد أحمد الميل النعيمي، محمد سالم سعيد الهادفي الشحي، محمد عبدالله إبراهيم الوهابي النعيمي، مريم عبدالله سعيد عبدالله الشحي، منال أحمد علي بن خاطر، مهرة محمد جمعة بن صراي النعيمي، ناعمة عبدالله سعيد الشرهان، هدى سعيد درويش محمد الدهماني، هزاع إبراهيم أحمد خلف المنصوري، هلال صالح سيف صالح الشحي، وليد سالم محمد العاجل وليد الزعابي، وليد شيبان محمد الدبدوب الحبسي، يحيى زكريا حسن عبدالله دربول، يوسف عبدالله عثمان بطران الشحي.

بدء استقبال الاعتراضات على «مرشحي الأولية»

تبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم في استقبال طلبات الاعتراض على المرشحين المذكورين في القائمة الأولية، من خلال 7 مقار للجان في كافة إمارات الدولة، حيث انتهت اللجنة من توفير استمارات الطعون للجان الفرعية لتكون جاهزة للتعبئة من قبل أعضاء الهيئات الانتخابية عند رغبتهم في تقديم طلب اعتراض خلال الفترة التي تستمر حتى بعد غد.

وأوضحت اللجنة أنه لن يتم استقبال الاعتراضات الواردة من خارج قوائم أعضاء الهيئات الانتخابية، حيث يعد وجود المعترض ضمن الهيئة الانتخابية أحد شروط تلقي الطلب، كما لا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية في إمارة، أن يعترض على مرشح في إمارة أخرى غير التي ينتمي إليها في قائمة الهيئة الانتخابية، مشددة على ضرورة زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها للتحقق من وجود الاسم في الهيئة الانتخابية من عدمه.

وأشارت اللجنة إلى أنه يجوز للمرشح المحتمل الوارد اسمه ضمن القائمة الأولية، الاعتراض على شخص آخر ضمن القائمة، حيث يعد الاعتراض حقاً أصيلاً لأعضاء الهيئة الانتخابية إلا أنه يجب أن يرفق الطلب بشيك بمبلغ 3 آلاف درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا ما صدر القرار لصالحه فقط وغير قابل للرد إذا رفض طعنه.

وأوضحت اللجنة أن استمارة طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات تشمل 3 أقسام رئيسية تتمثل في البيانات الشخصية لمقدم الطعن، وموضوع الطعن الذي يتضمن مرفقاً يوضح تفاصيل ووثائق الطعن ونبذة عن أسباب الطعن، إضافة إلى إقرار بأن البيانات المذكورة صحيحة وسليمة مع تحمل مسؤولية صحة كل ما ورد بها.

وشددت اللجنة على أهمية أن يكون طلب الاعتراض مصحوباً بالوثائق الداعمة للطعن، حيث ستشكل لجنة الطعون، برئاسة قاضٍ وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة القانونية لتولي فحص ودراسة طعون الاعتراض على المرشحين وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات للبت فيها، موضحة أنها ستصدر قراراتها بشأن طعون الاعتراض على المرشحين يوم الأول من سبتمبر المقبل، على أن تكون هذه القرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، ليتم بعد ذلك إعلان قائمة المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي النهائية يوم الثالث من سبتمبر.

وتشمل مقار اللجان التي تستقبل الطعون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة مساء كلاً من مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومركز دبي التجاري العالمي في دبي، ومبنى المجلس الاستشاري في الشارقة، وقاعة الشيخ حميد في متحف عجمان بإمارة عجمان، في حين سيتم استقبالها في أم القيوين بمركز التنمية الاجتماعية، وفي إمارة رأس الخيمة بالقاعة الكبرى بالمركز الثقافي، وفي الفجيرة سيتم تسلم الطلبات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.