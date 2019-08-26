شرطة الشارقة تطلق حملة «عام دراسي آمن»

الشارقة (الاتحاد) أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات حملة توعوية بعنوان «عام دراسي آمن» خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري وحتى 30 سبتمبر 2019م، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين «مؤسسة الإمارات للمواصلات، ومعهد الشارقة للسياقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام»، ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع المرور بوزارة الداخلية لضبط أمن الطرق، وسعياً منها لنشر التوعية المرورية بين طلاب المدارس وأولياء أمورهم، وقائدي الحافلات المدرسية مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتهدف الحملة إلى تعميم جملة من المفاهيم الخاصة بالثقافة المرورية، والمتعلقة بأمور السلامة المرورية على الطرقات، والحد من الحوادث المرورية وحالات الدهس بما يتوافق مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال المقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة: تشتمل الحملة على جانبين هما الجانب الميداني والتوعوي، وذلك بانتشار وتكثيف الدوريات المرورية قرب مجمعات المدارس، وتنظيم حركة السير وتسهيل حركة دخول وخروج الحافلات والمركبات الخاصة بأولياء أمور الطلاب، وتنظيم محاضرات حول التوعية المرورية لسائقي الحافلات، والمشاركة بفعاليات أسبوع المواصلات المدرسي.

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