50 مليون درهم من «البنية التحتية» لصيانة 18 مدرسة حكومية

دبي (الاتحاد)

أكدت المهندسة فوزية الصايغ مدير إدارة الصيانة في وزارة تطوير البنية التحتية أن العمل جارٍ لإنجاز مشروع صيانة 18 مدرسة ومبنى تابع لوزارة التربية والتعليم، وأن التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بلغت 50 مليون درهم، ومن المقرر الانتهاء من المشاريع الأسبوع الجاري. وأوضحت، أن أعمال الصيانة تشمل مراجعة كاملة للبنية التحتية والمرافق، وحالة المباني والأسوار المحيطة بها، بما يخدم سير العملية الدراسية بالشكل المطلوب، إلى جانب عملية التطوير التي تعتمد على معايير الاستدامة ومتطلبات الأبنية الخضراء، التي تتبعها الوزارة في مشروعاتها كافة، ومواكبة للمعايير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

صيانة 5 مدارس في الفجيرة و«الشرقية»

قالت المهندسة حليمة الشحي مدير مكتب وزارة تطوير البنية التحتية في الفجيرة والمنطقة الشرقية: إن الوزارة بصدد الانتهاء في غضون أسبوع من صيانة 3 مدارس وعمل إضافة وصيانة لمدرستين أخريين في دبا الفجيرة، وذلك ضمن عقود الصيانة الشاملة الدورية للوزارة على مدارس التربية والتعليم في المنطقة. وأفادت أن المدارس الجاري صيانتها والتي سيتم تسليمها الأسبوع الجاري هي، مدرسة المحمود للتعليم الثانوي للبنين بمنطقة الدحيات بكلباء، ومدرسة عبدالله بن الزبير للتعليم الأساسي للبنين ح2 بخورفكان، ومدرسة صفيّة بنت حيي للتعليم الأساسي ح2 بدبا الفجيرة، وعمل صيانة وإضافة لمدرسة سعد بن أبي وقاص للتعليم الأساسي بنين ح2 بدبا الفجيرة، وعمل إضافة لمدرسة لبنى بنت حباب للتعليم الأساسي ح2 بدبا الفجيرة.