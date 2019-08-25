60 دبلوماسياً أفريقياً يلتحقون ببرامج تدريبية في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

بدأت اليوم الأحد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالشراكة مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، سلسلة برامج تدريبية في مجال الدبلوماسية لصالح 60 عضواً في السلك الدبلوماسي من جمهوريات جنوب السودان ومالي والغابون، والتي تستمر إلى غاية 29 أغسطس الجاري بمقر الأكاديمية بإمارة أبوظبي، بهدف تعزيز المعرفة والمهارات الدبلوماسية لدى الدول الشريكة.

وقال سعادة برناردينو ليون، مدير عام "أكاديمية الإمارات الدبلوماسية"، إن "تقديم مثل هذه البرامج التدريبية يؤكد حرص الأكاديمية على توفير الخبرة والتدريبات ذات المستوى العالمي لأعضاء السلك الدبلوماسي في دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم"، معرباً عن سعادته "بتبادل أفضل الممارسات والإرشادات التوجيهية مع نظرائنا في دول العالم، لإيجاد منصة فاعلة للحوار وتبادل المصالح المشتركة".

وثمن سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، التعاون البنّاء والشراكة مع "أكاديمية الإمارات للدبلوماسية"، والدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية في تحقيق أهداف المساعدات الخارجية الإماراتية، من خلال توفير مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للدول الشريكة والصديقة، وتهدف إلى الارتقاء بإسهامات دولة الإمارات على صعيد العمل التنموي والإنساني في كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة.

Advertisements

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا البرنامج يدرب المشاركين على مهارات حل المشاكل وإدارة المخاطر في المفاوضات المتعلقة بالأزمات، كما يتضمن دورة تعريفية بتاريخ دولة الإمارات وسياستها الخارجية، ودورة حول الدبلوماسية الثقافية مع زيارة لمتحف "اللوفر" في أبوظبي، إلى جانب محاضرة عن مكافحة التطرف العنيف أقيمت بالتعاون مع مركز "هداية" لمكافحة التطرف العنيف. كما شارك المتدربون في دورة دراسية حول التعاون الدولي وسياسة دولة الإمارات الخارجية للمساعدات الخارجية.

اقرأ أيضاً.. اختتام بعثة "الإمارات الدبلوماسية" في ثلاث قارات

بالإضافة إلى ذلك، نظمت الأكاديمية دورة حول مهام وعمل الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، بهدف التأكيد على أهمية الأمم المتحدة كملتقى أساسي لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الحالية. واستعرضت الدورة أمام المشاركين أهداف التنمية المستدامة، والتحديات العالمية التي نواجهها، وخاصة ما يتعلق منها بالفقر والتغير المناخي وقضايا البيئة، كما حددت أفضل الممارسات اللازمة لضمان تحقيق الازدهار والسلام العالمي.