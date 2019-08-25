"بريد الإمارات" يصدر طابعاً تذكارياً عن "المهاتما غاندي"

أصدر "بريد الإمارات" طابعاً تذكارياً مشاركة في الاحتفال بمرور مئة وخمسين عاماً على ميلاد "المهاتما غاندي". ونوّه سعادة عبد الله محمد الأشرم، المدير التنفيذي لمجموعة "بريد الإمارات" بالوكالة، إلى أن الطابع البريدي يشير إلى علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالهند. اقرأ أيضاً... محمد بن زايد يقلّد رئيس وزراء الهند "وسام زايد"

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