رئيس الدولة يهنئ رئيس كازاخستان الجديد بفوزه في الإنتخابات الرئاسية

هنّأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان الجديد بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ووجه دعوة لفخامته لزيارة الإمارات.
وقام بنقل الدعوة والتهنئة سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان خلال لقائه معالي بيبوت أتامكولوف وزير خارجية جمهورية كازاخستان.
ونقل سفير الدولة تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى فخامة قاسم جومارت توكايف، منوهاً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين الدولتين، فيما حمل معالي الوزير تحيات فخامة قاسم جومارت توكايف إلى صاحب السمو رئيس الدولة، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى التقى سفير الدولة بمعالي مورات نورتليوف مساعد فخامة الرئيس للشؤون الدولية في قصر الرئاسة "أقوردا"، حيث بحث الطرفان أيضاً خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
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