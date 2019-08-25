هاينز أرابيا وكارفور الإمارات يدخلان موسوعة غينيس العالمية بتحطيم الرقم القياسي لأطول مجسم عرض...

عرف الناس كاتشاب الطماطم "هاينز" لأكثر من قرن من الزمان، ولطالما أحبوه بفضل مذاقه اللذيذ، وحقيقة أنه يتناسب مع كل ما نتناوله تقريباً.

ولهذا، تعاونت "كرافت هاينز " مع كارفور، التي تديرها ماجد الفطيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، للاحتفال بالشعبية العالمية الواسعة لهذه الوصفة المميزة، والانطلاق بها إلى مستوى جديد كلياً عبر تحطيم الرقم القياسي في موسوعة غينيس العالمية بأول مجسّم عرض للمعلبات الغذائية، من خلال استخدام المئات من عبوات "هاينز". واستغرق 52 من المتطوعين أكثر من 48 ساعة لبناء برج العبوات الضخم، والذي تضمّن ما مجموعه 883 عبوة، وبلغ طوله 3.37 أمتار.

واحتفالاً بهذا الإنجاز الكبير، عرضت "كرافت هاينز " نماذج ضخمة لبرج العبوات في ثلاثة فروع كارفور هايبرماركت وهي مول الإمارات، سيتي سنتر عجمان، ومارينا مول بأبوظبي. وستضيف هذه النماذج المميزة مزيداً من المتعة لتجربة التسوق في كارفور، وستتيح لآلاف الأشخاص في أنحاء الإمارات الاستمتاع بالمشهد الرائع لنموذج البرج الذي حطّم الرقم القياسي العالمي الجديد.

وتقديراً لمن قد يكون أشهر المعجبين بمنتجاتها، الفنان إد شيران، أضفت الشركة لمسة مميزة على هذه النماذج، حيث استخدمت لبنائها فقط عبوات "إدتشاب" - الإصدار الحصري والمحدود من كاتشاب الطماطم هاينز الذي تم إطلاقه نتيجة تعاون فريد ومثير بين الثنائي الرائع.

وفي إطار الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ 150 على تأسيس "هاينز"، أطلق المعجب بكاتشاب الطماطم هاينز طوال حياته الفنان إد شيران إصداراً خاصاً به من كاتشاب الطماطم هاينز، مع إيموجي طماطم خاص مستوحى من خياله على كل عبوة من كاتشاب الطماطم هاينز "إدتشاب". وقد تم إطلاق عبوات الإصدار الخاص رسمياً هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت الموافق 17 أغسطس، ويتوفر المنتج الآن في محلات كارفور في أنحاء الدولة حتى نفاذ الكمية.

ولطالما كان إد من أشد المعجبين بمنتجات "هاينز"، حيث نشر عدداً من المدونات التي تعبّر عن حبه الكبير لكاتشاب الطماطم هاينز، ورسم كذلك وشماً للعلامة التجارية على ذراعه.

ومن المتوقع أن يحظى الإصدار الخاص من "إدتشاب" على قبول واسع في الأسواق، وأن تـفرغ العبوات من رفوف المتاجر بسرعة هائلة. ولأي زبون يرغب في تذكار لأفضل تعاون لكاتشاب هاينز للطماطم والبطاطا المقلية، ما عليه إلا أن يشاهد أبراج "إدتشاب" المميزة في كارفور مول الإمارات، وسيتي سنتر عجمان، ومارينا مول أبوظبي حتى يوم الثلاثاء 27 أغسطس المقبل، والحصول على عبوة من أي متجر في أنحاء الدولة.