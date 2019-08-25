اسرار الجمال تواصل نجاحات برنامجها اسرار والنجوم علي قناة الصحة والجمال.

تواصل المطربة اسرار الجمال نجاحاتها الاعلامية في برنامجها اسرار والنجوم المذاع علي قناة الصحة والجمال وساهمت في برنامجها في القاء الضوء علي النمازج من الشعراء والمطربين والملحنين والموزعين ذات الاصوات الجميلة والالحان والشعر والتوزيع الموسيقي الذي يذكرنا في الزمن الجميل وحرصا بان البرنامج يلقي الضوء ايضا علي نجوم المجتمع في المجالات المختلفة حيث استضافت بجانب الفن ضيوف في تلك المجالات المختلفة للكشف عن التطورات العلمية في تلك المجالات وكان ضيوف البرنامج حققوا نسبة مشاهدة قوية في قناة الصحة والجمال وهم المطرب محمد رؤوف والمطرب مصطفي الدباش والموزع الموسيقي مصطفي الشريف والدكتور عبد الغفار الدبيسي استشارى طب الاطفال بمستشفي تبارك للاطفال والدكتورة رضا السنوسي خبيرة التنمية البشرية والعلاج بالطاقة بجانب اللبناني رواد سمير قطيش مدير شركة cneالخاصة بالسوشيال ميديا وقد القي البرنامج علي الاعمال الضيوف وقدم المطرب محمد رؤوف مشاوير وجرحوني عينوا يابابا ولية مترجعيش والاغنية الدنية دعيالك اما المطرب مصطفي الدباش اغنيتة الشهير علي راحتك مع الموزع الموسيقي مصطفي الشريف وتحدث الدكتورعبد الغفار الدبيسي عن مجال طب الاطفال واسلوب الرعاية المثلي بالطفل وناقشت الدكتورة رضاالسنوسي اساليب مقاومة الخوف بالطاقةالنفسية الايجابية بجانب مناقشة تاثير مجال التنمية البشرية في المجتمع وتحدث اللبناني رواد سمير قطيش مدير شركة cne عن مجالات السوشيال ميديا وثاثيرتها في الشعوب العربية وعن القواعد الجديدة التي اضيفت في السوشيال ميديا بجانب غنت المطربة اسرار الجمال في البرنامج اغنية بجبيك يالبنان في البرنامج

وظهر اللبناني المتميز رواد سمير قطيش الذى ابهر المطربة اسرار الجمال في حلقة برنامجها الفني اسرار والنجوم المذاع علي قناة الصحة والجمال وقد تلقي المجاملات والسلامات من شعب مصر والكويت الذى لمس الموجودين والمشاهدين في شهامتة وظرافتة امام الكاميرا وقدمت المطربة اسرار الجمال اغنية بحبك يالبنان للشعب اللبناني واشعلت الاجواء بصوتها واناقتها المتميزة

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