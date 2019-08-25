الإمارات تبني قدرات القيادات الحكومية الأوزبكية في مجال الجودة الشاملة ومواصلة التطوير

نظّمت حكومة دولة الإمارات ورشة تدريبية متخصصة في مجال الجودة والتميّز الحكومي في أوزبكستان لبناء قدرات القيادات الحكومية الأوزبكية على تطبيق أدوات الجودة الشاملة والتطوير المستمر، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال تحديث وتطوير العمل الحكومي وتبادل المعارف والتجارب الناجحة، وبناء وتطوير القيادات والقدرات البشرية، وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي.

وهدفت الورشة، التي عقدت على مدار يومين، إلى تمكين المشاركين من رسم خارطة طريق للتميز والتطوير المؤسسي وتحديد أولوياته، وبناء وترسيخ ثقافة الجودة والريادة في الإدارة الحكومية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء الحكومي.

وأكد معالي روسلان دابليتوف، وزير العدل في جمهورية أوزبكستان، أهمية الاستفادة من الخبرات المتميزة والمعارف الحكومية والممارسات الناجحة التي تطبقها دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي، مشيراً إلى نجاح البرامج والورش التدريبية التي نظمتها حكومة الإمارات لبناء قدرات الموظفين والمسؤولين في أوزبكستان، وتزويدهم بأدوات وآليات تطوير الخدمات الحكومية.

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وثمّن دابليتوف الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وأوزبكستان في مجال التحديث الحكومي، وإتاحة الفرصة لتنظيم برامج تدريبية بما يسهم في نقل الخبرات وأفصل التجارب في العمل الحكومي، مؤكداً حرص بلاده على التعرف على نظم العمل وأفضل الممارسات في دولة الإمارات للاستفادة منها وتوظيفها في مجالات العمل الحكومي في جمهورية أوزبكستان، وتحقيق أفضل النتائج في الريادة والتميز ما يسهم في رفع كفاءة الأداء.

من جهتها، أكدت مريم الحمادي، مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن تنظيم الورشة التدريبية المتخصصة في مجال الجودة والتميز الحكومي، يجسد حرص حكومة دولة الإمارات على نقل تجربتها المتميزة في مجال التطوير الحكومي وترسيخ ثقافة الجودة الشاملة، الهادفة إلى تطوير وتهيئة بيئة عمل حكومية تعتمد على الجودة والتميز، من خلال رسم خارطة طريق واضحة للعمل الحكومي وتطوير أداء الجهات الحكومية الأوزبكية بما يضمن جودتها وتميزها للمجتمع.

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وأشارت الحمادي إلى أن الورشة التدريبية تهدف إلى تعريف القيادات ومنسقي الجودة والاختصاصيين في الجهات الحكومية الأوزبكية، على أسس ومبادئ ومفاهيم التميّز والجودة الشاملة في القطاع الحكومي، إضافة إلى اطلاعهم على أفضل الممارسات والأنظمة والجوائز العالمية المتخصصة في مجال الجودة والتميّز، وشرح أهم المعايير التي يمكن تطبيقها في المؤسسات الحكومية بما يحقق التطوير والريادة.

واطلع المتدربون، خلال الورشة التدريبية التي أدارها مروان الزعابي مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، على نظم وأساسيات الجودة الشاملة، بما يسهم في تأهيلهم لاكتشاف القدرات الحكومية في مؤسساتهم، والبدء بتطبيق أدوات الجودة والتميز، وأساسيات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء والإطار العام للعمليات والخدمات، كما تعرفوا على فلسفة التطوير المستمر وركائزها ودور القيادات في دعم عجلة التطوير، وأدوات المتابعة الدورية للعمل الحكومي بما يضمن الارتقاء بالأداء ورفع كفاءة الجهات الحكومية.

وأكد مروان الزعابي، أن تدريب القيادات الحكومية الأوزبكية على مفاهيم الجودة الشاملة والتطوير الحكومي يركز على ترسيخ أساسيات الجودة الشاملة ومفاهيم التطوير المؤسسي في العمل الحكومي، والتدرب على آليات تطوير مبادرات حكومية تسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي والمؤسسي، وذلك تفعيلاً للتعاون المشترك بين البلدين.

وتم خلال الشهر الماضي، تنفيذ البرنامج التدريبي الأول لبناء قدرات موظفي ومسؤولي مراكز سعادة المتعاملين في أوزبكستان لتزويدهم بأدوات وآليات تطوير الخدمات الحكومية بما يضمن الارتقاء بتجربة المتعاملين.

الجدير بالذكر، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تشمل تنظيم سلسلة من المبادرات والورش التدريبية في 19 محوراً، وإطلاق 120 مبادرة نوعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها 73 مبادرة سيتم إطلاقها خلال العام الجاري، تم الاتفاق عليها ضمن الخطط التنفيذية لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التحديث الحكومي خلال زيارة الوفد الأوزبكي مؤخراً، بهدف نقل ومشاركة التجربة الإماراتية مع حكومة أوزبكستان.