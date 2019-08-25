الامارات | "الاتحادية للموارد البشرية" تصدر تعميماً خاصاً بشأن سياسة "العودة إلى المدارس"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحادية للموارد البشرية" تصدر تعميماً خاصاً بشأن سياسة "العودة إلى المدارس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً خاصاً بشأن سياسة "العودة إلى المدارس" من بنوده:

-منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية، والذين لديهم أبناء 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية لاصطحابهم للمدارس في اليوم الدراسي الأول.

-منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال، إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال "الأسبوع الدراسي الأول" لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة، ولمدة 3 ساعات بحد أقصى يومياً.