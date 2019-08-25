كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تبلغ عن الجرائم الإلكترونية في دبي؟

ذكّرت شرطة دبي السكان بضرورة الإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية على الإنترنت باستخدام منصة e-Crime المجانية من دون الحاجة إلى زيارة مركز الشرطة.

وتتيح هذه الخدمة الذاتية (بوابة الجرائم الإلكترونية) للجمهور تسجيل شكوى بشأن جرائم الإنترنت، ولتسهيل الإجراءات يمكن تعبئة النموذج والتأكد من أن لديك أكبر قدر ممكن من المعلومات، حتى تتمكن الشرطة من مساعدتك بأسرع وقت ممكن. وهذه الخدمة خاصة بالجرائم التي وقعت في النطاق الجغرافي لمدينة دبي.

وتشمل أكثر مشكلات الجرائم الإلكترونية شيوعًا والتي يجب الإبلاغ عنها على نظام e-Crime: الابتزاز الإلكتروني، القرصنة عبر الإنترنت، الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الهوية عبر الإنترنت.

وفي بيان سابق نشرته صحيفة غلف نيوز، قال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون التحقيق الجنائي في شرطة دبي، إن ضحايا الجرائم الإلكترونية لا يبلغون في كثير من الأحيان عن الجرائم ضدهم لأنهم يشعرون بالحرج أو لا يريديون أن تخرج معلوماتهم الشخصية إلى العلن.

وأضاف “يجب ألا يتردد الناس في الإبلاغ عن الابتزاز عبر الإنترنت. يمكنهم تقديم شكوى بخصوص الجرائم الإلكترونية مثل القرصنة، وذلك باستخدام منصة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي والتطبيق”.

كيفية استخدام المنصة:

زيارة www.ecrime.ae

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أجب على السؤال: ‘هل التقرير المقدم مرتبط بالإنترنت أو الفضاء الإلكتروني؟ (البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، مكالمات الإنترنت، جرائم الإنترنت، القرصنة، الابتزاز)

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