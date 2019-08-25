كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تؤثر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على أسواق الإمارات؟

من المتوقع أن تستمر أسواق الأسهم الإماراتية في الانخفاض عند استئنافها اليوم بعد الانخفاض في الأسواق الأمريكية يوم الجمعة بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب المزيد من القيود على المنتجات الصينية.

وقال المحللون إن الإمارات والأسواق الإقليمية الأخرى ستظل تحت الضغط خلال الأيام المقبلة وسط تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن التعريفة الجمركية.

وقال محلل سوق مستقل “أرى الكثير من الاضطرابات في أسواق الأسهم الإماراتية. وكلما زاد عدد المشترين، كان التصور السلبي أكثر بالنسبة لتوقعات سوق الأسهم. في الإمارات، نشهد بالفعل تباطؤ في حجم التداول”.

وأضاف “من بين مؤشرات أخرى، نمت الأسهم الأمريكية بسرعة على مدار العام الماضي والآن يتحدث الجميع عن ركود محتمل؛ يمكنك أن تبدأ في رؤية الانخفاضات هنا وهناك”.

ونتيجةً لمبادلة أخرى بين الولايات المتحدة والصين، هوت أسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة ودفعت المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن. ومن المتوقع أن تتراجع الأسواق الأمريكية أكثر عندما تستأنف التداول غدًا.

وقال المحلل إن التركيز الرئيسي سيتحول بالتأكيد إلى الذهب مع انخفاض أسواق الأسهم. وأشار إلى أن الأسهم المصرفية هي الإيجابية الوحيدة في منطقة الخليج وأن التوحيد الذي شهده القطاع المالي سيتوسع ليشمل قطاعات أخرى كذلك.

Advertisements

وهناك الكثير من الأخبار السلبية عن قطاع التأمين، لذا سيتم تفعيل التوحيد في ذلك على وجه التحديد. وعلى مدار العام المقبل، إذا لم نشهد أي تحسن في هوامش العقارات ، فسوف نرى توحيدًا في هذا القطاع أيضًا.

وصرح إياد أبو حويج، الشريك الإداري في “ألايد انفستمنت بارتنرز” في وقت سابق أن أسواق الأسهم الإماراتية ستستمر في التأثر بالنمو في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية. وقال “نشهد علامات على تباطؤ اقتصادي في الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم” ، مضيفًا أن أسواق الإمارات ستنهي العام على قدم المساواة.

وقال “فيما يتعلق بأداء النصف الثاني ، سيتطلع مؤشر دبي إلى تجاوز مستوى 3100 نقطة. ومؤشر أبو ظبي في طريقه لتجاوز مستوى 5500 نقطة، محققًا مكاسب متواضعة قرب نهاية العام”.

وأغلق مؤشرا دبي وأبو ظبي عند 2768 و 5039 ، على التوالي، يوم الخميس. ويتوقع أن تستمر قطاعات البنوك والتأمين في السيطرة على الأداء في النصف الثاني من العام.

وارتفعت كل من بورصتي دبي وأبو ظبي 5.09 في المائة و 1.32 في المائة ، على التوالي ، في النصف الأول من عام 2019، بحسب موقع زاوية.