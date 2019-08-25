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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 25 أغسطس 2019

بالصور| سحر التجديف حول لوفر أبوظبي تحت ضوء القمر

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً عن سحر التجديف بقوارب الكاياك حول متحف اللوفر في أبوظبي.

تجربة فريدة من نوعها تعيشها في أجواء استثنائية في البحيرة الصناعية لمتحف اللوفر بأبوظبي، حيث يسمح اللوفر بتجربة “التجديف” في قارب صغير يبحر بك حول المتحف حتى الوصول في منطقة تغطيها القبة داخل المتحف.

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ويمكن للأطفال الاستمتاع بالرحلة من سن 6 إلى 12 عاماً بشرط اصطحاب أحد البالغين معهم.

تقام فعاليات التجديف ليلاً في اللوفر أبوظبي يومي الجمعة والسبت 13 و 14 سبتمبر، لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة :

www.sea-hawk.ae