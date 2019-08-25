كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن دبي تستضيف معرض السجائر الإلكترونية العالمي في 2020

متابعة-سنيار: بعد إصدار قانون جديد في أبريل يجعل بيع السجائر الإلكترونية وغيرها من أجهزة vaping قانونياً في الإمارات، من المقرر أن تستضيف دبي World Vape Show في يونيو من العام المقبل، حسبما ورد يوم الأحد.

وسيقام معرض World Vape في الفترة من 3-5 يونيو 2020 في مركز دبي التجاري العالمي وسيضم أكثر من 50 من تجار التجزئة الدوليين وتجار الجملة والموزعين من جميع أنحاء العالم، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وقال ستيف ديبروز ، العضو المنتدب لشركة Quartz Business Media ، المنظمة للحدث: “قبل أبريل 2019، كان من المخالف للقانون لتجار التجزئة في الإمارات بيع منتجات السجائر الإلكترونية، لكن هناك الآن فرص هائلة لكل من المصنعين وتجار التجزئة للاستفادة منها”.

وأضاف “لقد أنشأنا هذا الحدث لجمع اللاعبين في الصناعة معًا في سوق جديد، لفهم كيف يمكن للموردين الوصول إلى المستخدمين النهائيين، وكيف يمكن لفئة vaping في المتجر أن تقود إلى تحقيق الأرباح، وما يمكننا أن نتعلمه من كل من منافذ البيع المتخصصة و كبار تجار التجزئة “.

وفي أبريل، قدمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) لوائح جديدة لإضفاء الشرعية على بيع السجائر الإلكترونية وأجهزة vaping.

وقال عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “تهدف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى إصدار هذا المعيار لتنظيم وإذكاء الوعي بالمكونات المستخدمة في المنتجات، من أجل ضمان عدم اختلاط أي مواد محظورة في هذه المنتجات، مما يشكل خطراً على الصحة العامة”.

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ومن المقرر أن تبلغ قيمة سوق vaping والسجائر الإلكترونية 53.4 مليار دولار بحلول عام 2024، وفقًا لشركة VynZ Research للأبحاث السوقية.

وفي الأسبوع الماضي، صدر قرار من مجلس الوزراء بتوسيع قائمة المنتجات الخاضعة للضريبة لتشمل أجهزة التدخين الإلكترونية، بدءًا من 1 يناير 2020.

وقال البيان: “القرار يهدف إلى الحد من استهلاك المنتجات الضارة التي تعرض صحة الناس والبيئة للخطر”.

وأوضحت هيئة الضرائب الاتحادية أنه وفقًا للقرار، تشتمل السوائل الإلكترونية على جميع السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما شابه ذلك، سواء كانت تحتوي على النيكوتين و التبغ أم لا.

وتشير السجائر الإلكترونية إلى جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما شابه ذلك، سواء كانت تحتوي على النيكوتين أو التبغ أم لا، وجميع هذه المنتجات ستكون خاضعة للضريبة اعتباراً من بداية العام القادم.