إنجاز صيانة «سوق السمك» برأس الخيمة ديسمبر المقبل

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة أن نسبة إنجاز مشروع صيانة سوق السمك المركزي الواقع في مدينة رأس الخيمة بلغت إلى 15%.

وبدأت البلدية، ممثلة في إدارة المشاريع، في تنفيذ متطلبات الصيانة الشاملة للسوق منذ مايو الماضي، وتستغرق أعمال البناء والصيانة المطلوبة لهذا المشروع مدة 8 أشهر.

وقال منذر بن شكر مدير عام بلدية رأس الخيمة: إن إدارة المشاريع التابعة للبلدية بدأت تنفيذ مشروع التطوير من مرافق ومحتويات سوق السمك الواقع في مدينة رأس الخيمة مؤخراً، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الصيانة المطلوبة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وذكر أن المشروع سيقدم نقلة نوعية في المرافق الخدمية التي يحويها سوق السمك الحيوي، الذي يشهد إقبالاً لافتاً من قبل المستهلكين من الأهالي المواطنين والمقيمين العرب وغيرهم على مدار الأسبوع، لتوفير احتياجاتهم من الأسماك المتنوعة التي تجود بها شباك الصيد.

وأشار إلى أن المشروع سيتضمن تنفيذ عدة تحسينات، منها رفع كفاءة السوق لتسهيل عمليات البيع والشراء وخلق بيئة مناسبة للمتعاملين من خلال الصيانة الشاملة لكافة مرافق المبنى الحالي وتطوير منطقة بيع السمك ومنطقة المزاد ومنطقة التقطيع.

وذكر أن نطاق الصيانة في سوق السمك يتضمن استبدال سيراميك الأرضيات والحوائط ومعالجة جميع الشروخ وتنفيذ أصباغ داخلية للأسقف والجدران، وإعادة توزيع طاولات العرض وإضافة طاولات أخرى تحتوي على ميزان إلكتروني وثلاجة تتماشى مع متطلبات إدارة الصحة.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل تركيب ألمنيوم للشبابيك والأبواب عازلة للحرارة نظرا لمتطلبات حفظ الطاقة، تماشياً مع نظام التكييف ورفع كفاءة شبكة الصرف، بالإضافة إلى إعادة توزيع المداخل والمخارج في السوق لتقصير رحلة المتعامل منذ دخوله حتى خروجه من السوق.

وأكد أن المعنيين في إدارة المشاريع سيسعون نحو التكثيف من ساعات العمل المطلوب في تنفيذ متطلبات هذا المشروع الحيوي الذي يخدم شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، بهدف الانتهاء من كافة الأعمال في الوقت المحدد من أجل إعادة فتح السوق لاستقبال المستهلكين ضمن أروقة السوق الحديثة والمتطورة لتتلاءم مع حجم الإقبال وتقديم أفضل الخدمات.