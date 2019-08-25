بتوجيهات «أم الإمارات».. حملة لجمع المستلزمات المدرسية لأطفال اليمن

أبوظبي (وام)

أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، حملة لجمع القرطاسية والمستلزمات المدرسية لأطفال اليمن لإرسالها إلى سقطرى قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس إن هذه الحملة تأتي في إطار العمل الإنساني وهي تأكيد على جهود المرأة والأم الإماراتية في المجالات الإنسانية وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي صادف 19 أغسطس الحالي.

وأضافت أنه تم في إطار هذه الحملة وضع صندوق خاص بجمع القرطاسية والمستلزمات المدرسية التي يتم التبرع بها أمام مركز تسوق في كل إمارة من إمارات الدولة، وتم البدء بصندوق خاص وضع أمام «راك مول» برأس الخيمة، حيث تجمع المستلزمات والقرطاسية تمهيدا لإرسالها إلى أطفال اليمن في سقطرى قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشارت إلى أن النجاح الذي حققته الحملة التي أطلقها المجلس بجمع ألعاب من أطفال الإمارات إلى أطفال اليمن شجعت على البدء بحملة جمع القرطاسية لا سيما وأن سمو «أم الإمارات» هي التي تبادر إلى إطلاق مثل هذه الحملات الإنسانية التي تحث الأطفال وأولياء أمورهم على تقديم ما بوسعهم لمساعدة إخوانهم أطفال اليمن.