176 دورة لتعليم «العربية» في «زايد للثقافة الإسلامية»

العين (وام)

بلغ عدد المنتسبين للدراسة في دورات اللغة العربية للناطقين بغيرها، التي نفذتها دار زايد للثقافة الإسلامية 1279منتسباً، خلال النصف الأول لهذا العام من خلال تنفيذ 176 دورة، 60 منها في المركز الرئيس للدار بالعين، و74 في أبوظبي، و42 دورة في عجمان.

وبلغ عدد المسجلين بالدورات خلال النصف الأول من العام الحالي 320 منتسباً في المركز الرئيس بالعين،

و757 منتسباً في فرع الدار بأبوظبي و202 منتسباً في عجمان.

وأشارت الدكتورة نضال محمد الطنيجي المدير العام للدار إلى أن دورات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يتم تنفيذها وفق آلية وبرنامج زمني تصل الساعات التدريسية فيه إلى 64 ساعة، حيث تهدف إلى التعريف بجوهر الثقافة الإسلامية وترسيخها في نفوس المهتدين الجدد الملتحقين بالدورات، إلى جانب أنها تتيح فرصة تعليم اللغة العربية للأجانب الراغبين في تعلمها لاستخدامها في شتى مجالات الحياة اليومية، وذلك وفق منهج علمي مدروس، كما تقوم هذه الدورات أيضاً على تأهيل الطلاب للاندماج في المجتمع والتعرف على تراثه مما ينعكس إيجابياً على أدائهم في العمل، وتهدف إلى نشر ثقافة التعايش بين مختلف الجاليات الموجودة بالدولة من خلال فتح آفاق أوسع للتحاور والتبادل المعرفي من خلال التواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناطقين بالعربية. وأكدت أن الدار تعمل على إعداد تطبيق ذكي داعم لبرامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما تنظم سنوياً منتدى اللغة العربية للناطقين بغيرها بالتعاون مع عدة جهات ومؤسسات أكاديمية بالدولة.