رئيس وزراء الهند: «وسام زايد» جائزة لروح الثقافة الهندية

أبوظبي (الاتحاد) عبّر دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، عن شكره وتقديره الشديد لحصوله على «وسام زايد» الذي قلده لدولته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته أمس لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً دولته أن هذه الجائزة لا تمنح لفرد بل لروح الثقافة الهندية، وسيكرسها دولته لمهارات وقدرات الشعب الهندي بأكمله. وقال دولة رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة في تغريدة بـ«تويتر»: «هذه الجائزة ليست لفرد بل هي جائزة لروح الثقافة الهندية، وأكرسها لمهارات وقدرات 1.3 مليار هندي.. أشكر حكومة دولة الإمارات على هذا الشرف».

وقال دولته في تغريدة ثانية: «كان لقائي مع صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، ممتازاً.. تحدثنا عن مواضيع متعددة بما فيها سبل تحسين العلاقات التجارية والثقافية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. وإن التزامه الشخصي بعلاقات ثنائية وطيدة وقوية للغاية».

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