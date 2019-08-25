هزاع بن زايد: الصداقة الإماراتية الهندية قديمة وراسخة

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الصداقة الإماراتية الهندية صداقة قديمة وراسخة، وأن تقليد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي «وسام زايد»، هو تقدير لرؤيته وللمشترك الإنساني والعلاقات الوثيقة التي تربط الإمارات والهند. وقال سموه في تغريدة بـ«تويتر»: «الصداقة الإماراتية الهندية صداقة قديمة راسخة، وتقليد الشيخ محمد بن زايد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي «وسام زايد» هو تقدير لرؤيته وللمشترك الإنساني والعلاقات الوثيقة التي تربط الإمارات والهند والتي تصب في صالح الشعبين الصديقين والتعاون والسلم العالميين».

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