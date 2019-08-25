تلقي الطعون من الغد حتى الأربعاء.. اليوم إعلان القائمة الأولية لمرشحي «الوطني»

ناصر الجابري (أبوظبي)

تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد عن القائمة الأولية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ، تمهيداً لبدء فترة السماح بتقديم الاعتراضات على الأسماء الواردة فيها من قبل أعضاء الهيئة الانتخابية والتي تبدأ غداً وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت اللجنة أن القائمة ليست المعتمدة والنهائية، حيث ستعلن الأسماء بقائمة نهائية في تاريخ الثالث من سبتمبر المقبل بعد انتهاء فترة الطعون، وستشمل القائمة على رقم خاص يحصل عليه كل مترشح ويستطيع استخدامه في حملته الدعائية وتعريف الناخبين به.

وأوضحت اللجنة أن استكمال القائمة الأولية جاء بعد تدقيق جميع طلبات الترشيح المقدمة والتأكد من تقديم المرشحين كل المرفقات المطلوبة وتطابقها مع الشروط الدستورية والقانونية المتعلقة بأهلية الترشيح، حيث عملت لجان الإمارات خلال فترة تسجيل المرشحين خلال الأسبوع الماضي على التأكد من تقديم كافة الوثائق المطلوبة لإتمام عملية الترشح والتواصل مع الراغبين في الترشح لاستكمال الطلبات وإرفاقها في النظام الإلكتروني للتسجيل.

وبينت اللجنة أنه يجوز لمقدمي طلبات الترشح خلال الفترة الماضية، تقديم طلب بالانسحاب عن الانتخابات في حال رغبتهم بذلك، من خلال تعبئة نموذج طلب الانسحاب وتقديمه للجنة الإمارة، حيث تتضمن بيانات عن مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، وأيضاً رأي لجنة الإمارة والتي تتولى رفع الطلب إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي تقرر بشأن الطلب واعتماده، حيث لن يتم تضمين اسم الشخص المنسحب في القائمة النهائية الأسبوع المقبل. وأشارت اللجنة إلى أنه يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد الراغبين في الترشح وفقاً لشروط منها، أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية لترفعها إلى لجنة الطعون للنظر والبت فيه، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3 آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه. ولفتت اللجنة إلى أن لجنة الطعون تشكل برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، حيث تتولى هذه اللجنة فحص كافة الطعون المقدمة إليها، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين أو على إجراءات الاقتراع والفرز، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية.

ومن المتوقع أن تضم القائمة الأولية للمرشحين 7 مواطنين من فئة أصحاب الهمم، منهم 5 في إمارة أبوظبي وشخص متقدم بالطلب عن إمارة دبي وآخر في إمارة أم القيوين.

وتشمل القائمة أسماء 7 أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الـ 16، منهم 3 عضوات، حيث أعاد عضو سابق ترشيح نفسه عن إمارة أبوظبي، إضافة إلى عضوين في كل من إمارتي دبي والشارقة، وعضو في إمارة رأس الخيمة، وعضو في إمارة الفجيرة، بينما شهدت الفترة الماضية تراجع عدد من الأعضاء عن الترشح برغم إعلان نيتهم مسبقاً بخوض الانتخابات لأسباب متنوعة.

وتضم القائمة مجموعة من المواطنين ممن شاركوا في الاستحقاقات الانتخابية الماضية ولم يتمكنوا من تحقيق عدد الأصوات المطلوب للفوز.وتشمل القائمة الأولية حضوراً للمرأة بنسبة تصل إلى 36% من عدد الأسماء، حيث تتنافس المرأة على مقعدين مخصصين في أبوظبي ومقعدين آخرين في دبي، ومقعد واحد في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة، كما تتنافس للحصول على أعلى الأصوات من إجمالي المترشحين في الشارقة ورأس الخيمة، بعد اختيار دواوين الحكام لنظام الانتخابات، تنفيذاً لقرار رفع نسبة مقاعد المرأة إلى 50% ابتداء من الدورة المقبلة للفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني الاتحادي.

ويمثل الراغبون في الترشح من المشاركين لأول مرة بالانتخابات، النسبة الأكبر من الأسماء التي سترد في القائمة الأولية، خاصة في إمارتي أبوظبي والشارقة واللتان حققا العدد الأكبر من الطلبات، بوصول عدد الطلبات في إمارة أبوظبي إلى 155 طلباً، وبإجمالي عدد الطلبات في الشارقة والذي وصل إلى 97 طلباً.

ومن المتوقع أن تضم القائمة، حضوراً لافتاً للعنصر الشبابي، حيث حققت فترة استقبال الطلبات رقماً قياسياً في أعمار أصغر الراغبين بالترشح والذي وصل إلى 26 عاماً، بالمقارنة مع انتخابات عام 2015 والتي بلغ فيها عمر أصغر مقدم طلب للترشح 30 عاماً.