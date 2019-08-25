رئيس وزراء الهند يغادر البلاد

أبوظبي (وام) غادر دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، البلاد أمس في ختام زيارة رسمية للدولة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الوداع، معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

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