خلال محاضرة في مجلس اليحر بالعين.. «انتخابات الوطني» تعزز مسيرة «التمكين السياسي»

عمر الحلاوي(العين)

نظم مكتب شؤون المجالس بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي محاضرة بعنوان «انتخابات المجلس الوطني» والتي أقيمت في مجلس المتعرض بن سيف بن ميا العفاري بمنطقة اليحر في مدينة العين وشهدت حضور عدد كبير من الذين أكملوا طلبات الترشح لخوض انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى رواد المجلس من أهالي المنطقة والتي ألقاها الدكتور محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية دبي بالوكالة، وقدمها الإعلامي عبد الرحمن رفيع، وشهدت تفاعلا كبيرا من الحضور ومناقشات حول مستقبل تطور النظام الديمقراطي وأهمية مشاركة الهيئة الناخبة في عملية التصويت لإنجاح الانتخابات، وإجراءات التصويت.

وقال الدكتور محمد بطي الشامسي إن المحاضرة تركز على أربعة محاور رئيسة، وهي أهمية المجلس الوطني، وأهمية الانتخابات، ووسائل المجلس الوطني الدستورية وفي الرقابة والمحور الأخير الدور المنوط بالناخبين وهم الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الهيئة الانتخابية.

وأشار إلى أهمية برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» في تعزيز المشاركة السياسية لأفراد المجتمع في صناعة القرار والمساهمة في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، من خلال تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز دوره كمساند وداعم لجهود حكومة دولة الإمارات في خدمة مسيرة تقدم الوطن وتحقيق طموحات المواطنين في مواصلة الريادة والتميز وصولاً إلى المراكز الأولى على مستوى العالم.

وقال الدكتور الشامسي: «يشكل برنامج التمكين السياسي رؤية مستقبلية وخطة عمل وطنية شاملة ومتكاملة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتناسب مع قيم المجتمع الإماراتي وعاداته، حيث استند إلى ترسيخ نهج الشورى وقيم المشاركة كأساس لمواصلة التطور والبناء ودفع مسيرة التقدم إلى آفاق جديدة من النمو والازدهار لدولة الإمارات في شتى المجالات».

وقال سهيل بن نخيرة العفاري إن العرس الوطني العظيم الذي تعيشه دولة الإمارات خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي يعبر عن تطلعات الشعب الإماراتي في الرقي والتطور السياسي المنشود للوصول إلى آفاق المستقبل بخطى ثابتة في جميع المجالات ومن بينها الجانب السياسي عبر المشاركة الجماهيرية التي بدأت بخطاب التمكين للقياد الرشيدة.واعتبر الدكتور مبارك مرزوق العامري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن أهمية الانتخابات توجب على كل مواطن المشاركة خاصة وأنها تعبر عن الولاء للقيادة الرشيدة وحب الوطن والمساهمة في النهضة السياسية للدولة، كما تدل المشاركة والتفاعل الواسع للمواطنين على الوعي المجتمعي وتطور ثقافته بدور المجلس الوطني باعتباره «صوت الشعب» لتوصيل صوت كل مواطن عبر ممثليه للحكومة.

عبرت ميثاء محمد الكعبي مديرة مساعدة للتطوير المؤسسي في مجلس أبوظبي للجودة ومستشارة في التنمية البشرية وتطوير الذات عن سعادتها بالفرصة التاريخية للمرأة الإماراتية التي ستتولى نصف عضوية المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدة أن قرار تمكين المرأة يفتح آفاقاً سياسية واسعة لدور مهم وعظيم للمرأة الإماراتية في ظل قيادة رشيدة تشجعها لتولي أعلى المناصب وهذا لا يأتي إلا إذا تقدمت المرأة لتثبت جدارتها وقدرتها، والانتخابات أحد تلك الوسائل المهمة لتأكيد الثقة التي منحتها القيادة الرشيدة للمرأة.

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أجندة الطعون والتصويت

وفقا للجنة الوطنية للانتخابات «يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها خلال الفترة المحددة، بينما تنظر اللجنة الوطنية للانتخابات في طلبات الاعتراض وتصدر قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين. وتكون قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن نهائية».. أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن»، وفي الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين. ويعكس عدد الطلبات المقدمة من المواطنين والمواطنات لانتخابات «الوطني 2019» الذي وصل إلى 555 طلبا منها 200 طلب للمرأة، الوجه الحضاري للإمارات وثراء تجربتها الانتخابية والوعي السياسي لدى المواطنين بأهمية المجلس الوطني الاتحادي ودوره في تلبية تطلعات مجتمعهم الإمارات نحو المستقبل.

ووفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات قائمة المرشحين النهائية في 3 سبتمبر المقبل على أن تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين في 4 سبتمبر حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين في 8 سبتمبر، فيما يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين في تاريخ 15 سبتمبر، وستكون فترة التصويت خارج الدولة على مدى يومي 22 و23 سبتمبر 2019.

وتمتد فترة التصويت المبكر من 1 إلى 3 أكتوبر، وهو العملية التي يمكن للناخبين من خلالها التصويت قبل موعد اليوم الرئيس للانتخابات، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم مبكرا قبل يوم الانتخاب الرئيسي.