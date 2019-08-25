30 ألف مشارك في الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات 2019

دبي(الاتحاد)

اختتمت المؤسسة الاتحادية للشباب، أمس، فعاليات الدورة الثانية من الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات لعام 2019، بمشاركة 30 ألف شاب وشابة في أكثر من 729 ورشة ومسابقة وبرنامجاً ودورة متخصصة في تطوير المهارات والمعارف والهوايات في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والمهنية والترفيهية، وصقل خبراتهم وتعريفهم بعلوم ومعارف جديدة، ووصل عدد المتطوعين المنظمين إلى 382 من الشباب في مختلف مواقع الأكاديمية.

وخلال انعقادها على مدار شهر كامل، استقطبت محاضرات وورش الأكاديمية، مشاركة العديد من الوزراء والمديرين والمسؤولين والقادة والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص بمشاركة أكثر من 170 مؤسسة وجهة عاملة في دولة الإمارات، مستهدفةً الفئات العمرية بين (7-14 عاماً) و(15- 35 عاماً).

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «مع اختتام فعاليات الدورة الثانية للأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات، نزداد إيماناً وثقة بقدرات الشباب في دولة الإمارات، والذي أبهرنا بمستوى تفاعله وإقباله على تطوير الذات وتنمية القدرات وبناء الشخصية، وقد وضعت مستويات التفاعل التي فاقت التوقعات مسؤولية أكبر على عاتق المؤسسة الاتحادية للشباب لتقديم المزيد من المبادرات والمشاريع، والتي كان أهمها وأكبرها مشروع المدرسة المهنية لشباب الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تم الإعلان عنها في اليوم العالمي للشباب، متوجة نجاح الأكاديمية الصيفية، ولتمهد الطريق لأكبر منظومة تعليم تنفيذي ومهني في الدولة والمنطقة، وتعمل على سدّ الفجوة بين التجربة الأكاديمية للشباب والاحتياجات العملية لسوق العمل والتي تبنت أيضاً مفهوم التأهيل المهني مدى الحياة كتجربة تواكب التعليم النظري وتعززه وترفده بخبرات ومؤهلات جديدة، خاصة في قطاعات وظائف المستقبل».

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة: «نحن سعداء بالنتائج الكبيرة والإنجازات اللافتة التي حققتها الأكاديمية في دورتها الثانية، حيث كان لورش العمل والدورات التدريبية التي عقدت على مدار شهر أثر بالغ في بناء وتنمية قدرات الشباب وإعداد جيل من الكفاءات في شتى المجالات العلمية والمعرفية والمهنية، ويعزز مهاراتهم ويسهم في إطلاق طاقاتهم الإبداعية في خدمة مسيرة تقدم وازدهار الوطن على جميع المستويات».

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الأكاديمية الصيفية انطلقت في 14 يوليو الماضي لتغطي 13 موقعاً ومركزاً شبابياً وتدريبياً في معظم مناطق الدولة، واستمرت حتى يوم 24 أغسطس الجاري، حيث قامت هذا العام بمضاعفة عدد الموضوعات التي طرحتها في العام الماضي، لتشمل برامج تنافسية دولة الإمارات، وبرامج القيادة والريادة عالمياً، وبرامج السعادة والإيجابية، وبرامج حول تاريخ وثقافة الدولة، وفي مجال ريادة الأعمال، والثقافة واللغات والفنون والآداب، والتكنولوجيا وتقنية وأمن المعلومات وعلوم المستقبل، وإدارة الوقت وفرق العمل، بالإضافة إلى مجموعة من الورش والدورات في مجالات الدفاع المدني، والإسعاف، والتطوع والبيئة والبنية التحتية، والصحة والسلامة، والأنشطة الرياضية، وغيرها من الملفات والموضوعات.