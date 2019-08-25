«كهرباء الشارقة» تعلن تأسيس «مجلس شباب الهيئة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، تأسيس مجلس شباب الهيئة، في خطوة مهمة، تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تمكين فئة الشباب من المشاركة في مسيرة التنمية بفاعلية، وإكسابهم الأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم وإعداد كوادر قيادية، ومشاركة الشباب في اتخاذ القرارات، وتوفير بيئة عمل تحفيزية لمواصلة الإنجازات التي تشهدها الهيئة في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة استمدت رسالة وأهداف مجلس الشباب، من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعا إلى استلهام مقومات العمل والنجاح واستخلاص التجارب من منظومة القيم التي دائماً ما يوجه سموه بالتمسك بها، خاصة قيم التعاون والعطاء والبذل، وما يصاحبها من العزيمة والإرادة، إلى جانب الأخذ بجميع المفاهيم الإيجابية التي يبثها ويغرسها سموه في نفوس الشباب.

وأشار إلى أن هذه الخطوة المهمة، تعكس ثقة هيئة كهرباء ومياه الشارقة وقياداتها في كفاءة الشباب، وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة، واستعرض الخطوط الرئيسة لخطة العمل بمجلس الشباب، وناقش مع الأعضاء إعداد خطة استراتيجية على مدار 25 عاماً، يتم خلالها تحديد أهداف واضحة ومحددة لما يجب أن يكون عليه مستقبل الشباب، والأدوات التي ينبغي أن يكتسبها، ومجموعة المبادرات التي سيبدأ المجلس تنفيذها. وأكد أن الشباب المواطن، أثبت كفاءة وقدرة عالية ونجاحات في شتى مجالات العمل الفنية والإدارية، وأن هيئة كهرباء ومياه الشارقة، تزخر بطاقات شبابية مواطنة لها خبرتها التي اكتسبتها في وقت قياسي، ولها رؤيتها التطويرية المميزة التي يمكن أن يعتمد عليها، كما أن لها فكرها المتقدم الذي يؤهلها للتعامل مع مختلف القضايا الشبابية.

من جانبها، أوضحت فاطمة الكاظم، رئيس مكتب الصحة والسلامة والبيئة، رئيس مجلس الشباب، أن المجلس يضم مجموعة مختارة من نخبة الشباب المواطن في الهيئة، ومن مختلف التخصصات، وأن جميع الإدارات، ستكون داعمة لمبادرات المجلس التي تستهدف تطوير مهارات الشباب، إلى جانب مبادراته الرامية إلى تنمية الوعي لدى الشباب بأهم القضايا والتحديات التي تواجههم.

وأشارت إلى أن المجلس عقد 4 حلقات نقاشية لتحديد مهام مجلس شباب الهيئة، في إعداد الخطط والبرامج التي تهدف إلى الاستفادة من قدرات وإمكانات الشباب العاملين في الهيئة، بما يسهم في تحقيق استراتيجيات قطاع الطاقة والمياه، والتواصل والتعاون مع مجالس الشباب بالمؤسسات والجهات المختلفة، والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال تفعيل دور قطاع الشباب وحصرها.