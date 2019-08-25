650 شركة في «أبوظبي للصيد والفروسية 2019»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق بعد غد الثلاثاء فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يعد الحدث الأهم والأكبر في عالم الصيد والفروسية والحفاظ على التراث، حيث تقام دورته السابعة عشرة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس 2019، وتحمل شعار «معاً لترسيخ مفاهيم الصيد المستدام».

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للمعرض في مؤتمر صحفي أقيم الأسبوع الماضي عن العديد من الفعاليات والأنشطة وورش العمل والمسابقات، والعديد من المفاجآت الموجهة للأطفال والعائلات وتجمع بين المتعة والثقافة.

وأعدت اللجنة العليا المنظمة للنسخة الأكبر في تاريخ المعرض جوائز مخصصة للزوار يتعدى مجموعها المليون درهم.

ويشارك في الدورة السابعة عشرة من المعرض الذي يقام على مساحة 45 ألف متر مربع أكثر من 650 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية موزعة على أحد عشر قطاعاً، وهي (الفروسية والصقارة ومعدات الصيد البري والتخييم وصيد الأسماك والرياضات والبحرية وأسلحة الصيد والفنون والحرف اليدوية ورحلات الصيد والسفاري ومركبات ومعدات الترفيه في الهواء الطلق والتعزيز والحفاظ على التراث الثقافي ووسائل الإعلام والمنتجات والخدمات البيطرية والصيدلية)، فضلاً عن تخصيص «ساحة أرينا» للعروض الخاصة بالخيول والإبل والكلاب.

وتشهد الدورة السابعة عشرة من المعرض لأول مرة مزاداً يومياً للصقور ينظم طيلة أيام المعرض، فضلاً عن تنظيم أول عرض دولي للكلاب في دولة الإمارات، وهي العروض التي من شأنها إتاحة الفرصة للجماهير والزوار لمشاهدة أكثر من 200 سلالة من الكلاب المدربة من أكثر من 15 دولة، إلى جانب العديد من الورش والندوات التي ستحتضنها «منصة المؤتمرات»، والتي يأتي في مقدمتها «مؤتمر الاتجار غير المشروع بالطيور الجارحة»، والذي يشارك فيه خبراء وباحثون من مختلف قارات العالم.

ويقام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، ورعاية رسمية من «هيئة البيئة» – أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، فيما يرعى الاستدامة بالمعرض شركتا (واحة الزاوية وبراري عين الفايضة للتطوير)، كما يدعم المعرض كل من (دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي).

وتتضمن قائمة شركاء الفعاليات لعام 2019، كل من (فيرجن ميغاستور الشريك الرسمي للتذاكر، تلفزيون بينونة الشريك الإعلامي الرسمي، مجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي الراعي لقسم وسائل الإعلام، سمارت ديزاين، نادي ظبيان للفروسية، الشعالي موتو، جيجا وورك، ونادي تراث الإمارات وبوابة الشرق مول).