الامارات | غداً .. بدء دوام الهيئات التدريسية والإدارية في مدارس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً .. بدء دوام الهيئات التدريسية والإدارية في مدارس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ غدا "الأحد" دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية على مستوى مدارس الدولة وذلك قبل نحو أسبوع من بدء دوام الطلبة إيذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد 2019 - 2020.

وبحسب التقويم الدراسي المعتمد يستمر الفصل الدراسي الأول حتى 12 ديسمبر المقبل بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني للهيئات التدريسية والإدارية 5 يناير 2020 ويبدأ للطلبة يوم 12 من الشهر ذاته فيما يبدأ دوام الهيئات في الفصل الدراسي الثالث في 5 أبريل 2020 ثم يبدأ دوام الطلبة في 12 من الشهر ذاته ويستمر حتى 2 يوليو 2020.

وتنفذ دائرة التعليم والمعرفة العام الدراسي الجاري مشروع "مدارس الشراكات التعليمية" - المدارس الممولة حكوميا والمدارة عبر القطاع الخاص - وذلك انطلاقا من حرصها على المساهمة في دعم محور تنمية المجتمع ببرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21" وتعزيز وتطوير قدرات الأجيال القادمة وتحفيزهم على تبني رؤى مستقبلية تعينهم على استبصار تحديات المستقبل.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص إلى قيام نظام تعليمي مستدام عبر توفير بيئة تنافسية بين المؤسسات التعليمية لتقديم أفضل الخدمات عبر الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة وبما ينعكس إيجابا على الأداء التعليمي للطلبة.