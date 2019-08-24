دوام الهيئات التدريسية والإدارية في مدارس الدولة يبدأ غداً

يبدأ غداً الأحد، دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية على مستوى مدارس الدولة، قبل نحو أسبوع من بدء دوام الطلبة، إيذاناً بانطلاق العام الدراسي الجديد 2019 - 2020.

وبحسب التقويم الدراسي المعتمد، يستمر الفصل الدراسي الأول حتى 12 ديسمبر المقبل، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني للهيئات التدريسية والإدارية حتى 5 يناير 2020، ويبدأ للطلبة يوم 12 من الشهر ذاته، فيما يبدأ دوام الهيئات في الفصل الدراسي الثالث في 5 أبريل 2020، ثم يبدأ دوام الطلبة في 12 من الشهر ذاته ويستمر حتى 2 يوليو 2020.

وتنفذ دائرة التعليم والمعرفة العام الدراسي الجاري مشروع "مدارس الشراكات التعليمية" (المدارس الممولة حكومياً والمدارة عبر القطاع الخاص) وذلك انطلاقاً من حرصها على المساهمة في دعم محور تنمية المجتمع ببرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، وتعزيز وتطوير قدرات الأجيال المقبلة، وتحفيزهم على تبني رؤى مستقبلية تعينهم على استبصار تحديات المستقبل.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، إلى قيام نظام تعليمي مستدام عبر توفير بيئة تنافسية بين المؤسسات التعليمية لتقديم أفضل الخدمات عبر الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة، وبما ينعكس إيجاباً على الأداء التعليمي للطلبة.