الإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات "الوطني 2019" غداً

يعكس عدد الطلبات المقدمة من المواطنين والمواطنات لانتخابات "الوطني 2019" الذي وصل إلى 555 طلباً منها 200 طلب للمرأة، الوجه الحضاري للإمارات، وثراء تجربتها الانتخابية، والوعي السياسي لدى المواطنين بأهمية "المجلس الوطني الاتحادي" ودوره في تلبية تطلعات مجتمعهم الإمارات نحو المستقبل.

ومثّل قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" بزيادة نسبة تمثيل المرأة في "المجلس الوطني الاتحادي" إلى 50 % مرحلة جديدة في مسيرة تعزيز المشاركة السياسية للمرأة كركيزة رئيسة في مسيرة التطور التي تشهدها الإمارات، وشكّل حافزاً كبيراً لإقبال المرأة الإماراتية على تقديم طلبات الترشح لانتخابات "الوطني"، إذ سجّلت أعلى نسبة مشاركة منذ بدء العملية الانتخابية في الإمارات، ما يعكس نجاعة وصواب القرار في تمكين المرأة ووقوفها إلى جانب أخيها الرجل في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات.

وتمثّل نسبة المرأة الإماراتية من القوائم الانتخابية للعام الحالي 50.62% مقابل 49.38% للرجال، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على التمكين السياسي للمرأة الإمارات والمشاركة في مسيرة التنمية.

وتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات غداً الأحد الموافق 25 أغسطس 2019، القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، يليها فتح باب التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الإثنين الموافق 26 أغسطس الحالي إلى 28 أغسطس 2019.

ووفقاً للجنة الوطنية للانتخابات "يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها خلال الفترة المحددة، بينما تنظر اللجنة الوطنية للانتخابات في طلبات الاعتراض وتصدر قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين، وتكون قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن نهائية، أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن. وفي الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين.

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ووفقاً للجدول الزمني للعملية الانتخابية، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات قائمة المرشحين النهائية في 3 سبتمبر المقبل، على أن تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين في 4 سبتمبر حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين في 8 سبتمبر، فيما يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين في تاريخ 15 سبتمبر، وستكون فترة التصويت خارج الدولة على مدى يومي 22 و23 سبتمبر 2019.

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وتمتد فترة التصويت المبكر من 1 إلى 3 أكتوبر، وهي العملية التي يمكن للناخبين من خلالها التصويت قبل موعد اليوم الرئيسي للانتخابات، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم مبكراً قبل يوم الانتخاب الرئيسي.

وكان معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أكد، أن "تجربة الإمارات الانتخابية لها قواعدها وأسسها وضوابطها وملامحها التي تشبه الإمارات والإماراتيين"، مشيراً إلى أن "أبناء الإمارات أنفسهم هم القادرين على صياغة تجربة انتخابية ديموقراطية، وتحديد مقوماتها وأشكالها".

وقال العويس إن إقبال العنصر النسائي على الترشح لانتخابات المجلس الوطني، يعكس صواب قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي جاء بهدف تمكين المرأة وتشجيعها على المشاركة في التجربة السياسية، ولتتقدم يداً بيد مع أخيها الرجل لحماية مكتسباتنا الوطنية وصون تجربة الإمارات الديموقراطية.

وتعكس قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الرابعة التي تضم 337738 عضواً بزيادة 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للدورة الثالثة والتي بلغت 224281 مواطناً ومواطنة، حرص القيادة الرشيدة على مشاركة أبناء وبنات الإمارات في العملية الانتخابية لتمكينهم من المساهمة الفاعلة في رسم مستقبل الإمارات وتلبية تطلعاتهم.

وقد وصلت نسبة مشاركة الشباب في قوائم 2019 في الفترة العمرية من 21 عاماً إلى 40 عاماً 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، إذ يشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 30.04%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً بنسبة 31.28% وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية لاختيار ممثلين لهم تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة من دواوين أصحاب السمو الحكّام وحسب التوزيع الجغرافي لها 101549 عضواً في إمارة أبوظبي و60772 عضواً في إمارة دبي، و64293 عضواً في إمارة الشارقة، و10165 عضواً في إمارة عجمان، و6653 عضواً في إمارة أم القيوين، و55289 عضواً في إمارة رأس الخيمة و39017 عضواً في إمارة الفجيرة.