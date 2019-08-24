هزاع بن زايد: الصداقة الإماراتية الهندية قديمة وراسخة

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم السبت، أن الصداقة الإماراتية الهندية صداقة قديمة راسخة، لافتاً إلى أن تقليد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "وسام زايد" لدولة ناريندا مودي رئيس وزراء الهند، هو تقدير لرؤيته، وللمشترك الإنساني والعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.

ونشر الحساب الرسمي لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن "الصداقة الإماراتية الهندية صداقة قديمة راسخة، وتقليد الشيخ محمد بن زايد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي "وسام زايد" هو تقدير لرؤيته وللمشترك الإنساني، والعلاقات الوثيقة التي تربط الإمارات والهند والتي تصب في صالح الشعبين الصديقين والتعاون والسلم العالميين".