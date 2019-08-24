رئيس وزراء الهند يغادر البلاد

غادر دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، البلاد اليوم في ختام زيارة رسمية للدولة استمرت يومين.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما كان في الوداع معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.