محمد بن زايد يقلّد رئيس وزراء الهند "وسام زايد"

قلّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، "وسام زايد"، الذي منحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في وقت سابق، ويعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً وتثميناً لدوره في دعم علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي المشترك الذي يجمع البلدين الصديقين على الصعد كافة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال مراسم التقليد في قصر الوطن، إن منح رئيس وزراء الهند "وسام زايد" نعبّر من خلاله عن مدى تقديرنا واعتزازنا بدوره المحوري وجهوده في النقلة النوعية الهامة التي تشهدها علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات.

وأعرب سموه عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتينة والتعاون المشترك الذي يجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، متمنياً للهند الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

اقرأ أيضاً... محمد بن زايد يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء الهند

من جانبه، أعرب دولة ناريندرا مودي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على منحه "وسام زايد" الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية ملهمة، متمنياً للعلاقات بين البلدين مزيداً من النمو والتطور الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، إطلاق "بريد الإمارات" طابعاً بريدياً تذكارياً خاصاً بمناسبة مرور 150 عاماً على مولد المهاتما غاندي، تخليداً لذكرى هذه الشخصية التي تعدّ رمزاً للاستقلال والصمود والتسامح والتعايش والسلام للشعب الهندي وشعوب العالم أجمع.

Advertisements

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة، إن "الرموز الوطنية والإنسانية مثل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والمهاتما غاندي، تبقى خالدة في ذاكرة شعوبها وشعوب العالم، حيث يمثل الشيخ زايد والمهاتما غاندي نموذجين مضيئين في تاريخ العالم بمجال العمل من أجل السلام والتسامح والتعايش بين البشر".

من ناحيته، قدّم رئيس وزراء الهند شكره وتقديره لدولة الإمارات على ما لقيه والوفد المرافق، من حفاوة الاستقبال، مثنياً على مبادرة إصدار طابع بريدي بمناسبة مرور 150 عاماً على مولد المهاتما غاندي.

وحضر المراسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

كما حضر من الجانب الهندي الوفد المرافق لدولة ناريندرا مودي، معالي اجيت دوفال مستشار الأمن الوطني، ومعالي فيجاي كيشاف جوخالي وزير الخارجية، وسعادة نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وعدد من المسؤولين في الحكومة الهندية.

كما حضر مراسم تقليد الوسام عدد من رجال الأعمال في البلدين.