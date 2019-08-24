بلدية مدينة أبوظبي تفتتح منطقة ألعاب وتمارين رياضية في كورنيش أبوظبي

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - بلدية مركز المدينة منطقة ألعاب وتمارين رياضية وفقاً لأفضل المعايير العالمية بالحوض غرب 10 على كورنيش أبوظبي .

و أكد المهندس ماجد عبد الكثيري مدير بلدية مركز المدينة أن هذا المشروع يندرج ضمن إطار حرص البلدية على توفير مساحات ترفيهية للعائلات والأطفال، وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع، وتقديم مرافق خدمات عامة بمواصفات راقية للقاطنين وزوار مدينة أبوظبي، مشيراً أن المشروع بلغت تكلفته حوالي/ 1,900,000 /درهم، وتضمنت الأعمال توريد وتركيب معدات ألعاب جديدة تخدم مختلف الفئات العمرية ،وتم اختيار معدات الألعاب وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، كما أن الألعاب مصنعة من مواد مستدامة وصديقة للبيئة كالأخشاب الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك استخدام رمال الشواطئ في أرضية منطقة الألعاب وذلك لتوفير السلامة و المتعة لمستخدمي منطقة الألعاب.

وأشار أنه بهدف تأمين سلامة الأطفال المستخدمين لمنطقة الألعاب تم تركيب سياج حول منطقة الألعاب ، وإنشاء مظلات لمناطق الألعاب، وأرصفة، و ممرات للمشاة، لربط منطقة الألعاب بالممرات القائمة.

كما شمل التطوير أيضا زراعة الأشجار المزهرة لاستخدمها في توفير الظل لمناطق الألعاب بما يتوافق مع استدامة الأعمال.

وأضاف الكثيري أن المشروع تضمن كذلك إنشاء منطقة تمارين رياضية مجهزة بمعدات حديثة و ذكية، عليها ملصق تعليمات حول كيفية الاستخدام ويمكن قراءتها عن طريق تطبيقات قراءة الباركود، حيث يمكن لمرتادين مناطق التمارين الرياضية معرفة طريقة الاستخدام.

ولفت إلى أن هذه المنطقة تعد إضافة جديدة لمرافق كورنيش أبوظبي، وتساهم في تحسين مظهر المدينة في منطقة كورنيش أبوظبي، و الذي يمثل الواجهة و القبلة السياحية التي يرتادها القاطنون والزوار والسياح.

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