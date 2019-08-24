ستريبل: الأسماء الكبيرة وحدها لا تكفي لتحقيق البطولات، وروح الفريق وجماعية الأداء هي المفتاح...

–أعرب مدرب الجزيرة يورغن ستريبل عن تفاؤله بمواجهة الغد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس قبل مباراتهم الأولى مع خورفكان ضمن كأس الخليج العربي، وشجع لاعبيه لتقديم قصارى جهدهم في جميع مبارياتهم القادمة لهذا الموسم.

ويفتتح فخر أبوظبي الدور الأول من كأس الخليج العربي لموسم 2019-2020 غداً الخميس بعد استراحة طويلة قضا معظمها في معسكر التدريب الصيفي في هولندا، ويتأهب الفريق لتقديم مباراة ممتعة في مواجهة ضيفه خورفكان على استاد محمد بن زايد.

ويبدأ الجزيرة هذا الموسم مع المدرب الجديد الهولندي يورغن ستريبل الذي تم تعيينه بعد نهاية الموسم الماضي وكان لديه متسع من الوقت لتقييم أداء فريقه أثناء التدريبات والمباريات الودية في المعسكر الصيفي الذي أقامه الفريق على مدى ثلاثة أسابيع في هولندا. وأعرب يورغن عن إعجابه بمستوى الأداء الذي يتمتع به الفريق وتوقع أن يظهر لاعبوه أفضل مستوى في مباراتهم ضد خورفكان.

وقال الهولندي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة: "لا شك أن كافة اللاعبين سيبذلون أقصى جهد طوال شوطي المباراة لكي نضمن تحقيق أفضل النتائج. نسعى دائما لأن نقدم كرة قدم هجومية وممتعة، لكننا نعرف أننا لن نكون قادرين دائما على تطبيق هذا الأسلوب، وسنكون بحاجة لجميع لاعبي الفريق وعليهم أن يقدموا لعبة جماعية ويظهروا أفضل ما لديهم حتى نهاية المباراة."

وأضاف: "لدينا نخبة من أفضل الاعبين في الدوري الإماراتي والمنطقة ويمتلكون خبرات ومهارات تؤهلهم لتحقيق الكثير من الأشياء، ولكن الجهود الفردية لا تكفي لتحقيق الفوز، لإن كرة القدم لعبة جماعية وتتطلب من الجميع العمل معاً لتحقيق الفوز بالمباريات".

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نجح فخر أبوظبي بإبرام مجموعة من الصفقات المهمة هذا الصيف مع انضمام أسماء كبيرة على المستوى المحلي من اللاعبين الإماراتيين والأجانب لتدعيم صفوفه وتقويتها للتنافس بقوة في بطولات الموسم الجديد. وضم نادي الجزيرة إلى فريقه الأول ستة لاعبين جدد، هم النجمين الإماراتيين عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن، ولاعب خط الوسط سلطان الغافري والمهاجم المغربي مراد باتنا والبرازيلي ماركوس كينو، إضافة للمدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش والذي سيضيف خبراته الواسعة مع زملائه الجدد في الخط الخلفي.

وأوضح ستريبل أن لوائح مسابقة كأس الخليج العربي تفرض على المدرب الدفع بثلاثة لاعبين من فئة الشباب في التشكيلة الأساسية، وأكد المدرب أنه سيتم اختيار اللاعبين الأكثر جاهزية، وأوضح "أمامنا ثلاث مباريات في الأسابيع الثلاثة المقبلة، وسوف نفتقد اللاعبين الدوليين في بعض المباريات، ولذلك ستكون هذه فرصة للاستفادة من الفريق واختيار العناصر المناسبة في الأماكن المناسبة".

وبدوره أكد كابتن الفريق علي خصيف على جاهزية الفريق لبدء الموسم وتطلعهم للمنافسة بقوة على التتويج بالألقاب، وقال "تدربنا جيداً وقمنا بكافة الاستعدادات، وسنبذل قصارى جهدنا في المباراة الافتتاحية. ونسعى إلى تقديم مستوى يليق بنادي الجزيرة في جميع مبارياتنا المقبلة. نعرف أن الفريق ابتعد قليلا عن المنافسة على الألقاب والبطولات لكننا سنبذل قصارى جهدنا ليعود فخر أبوظبي إلى واجهة المنافسة مرة أخرى.

وأضاف خصيف: "سنفكر في كل مباراة على حدة، وحاليا فإن التركيز كله على مواجهة خورفكان والحرص على تحقيق الفوز بنقاطها الكاملة، ولا نفكر بغير ذلك."