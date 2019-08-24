شركة فيستارا تُطلق رحلاتها الجوية إلى دبي

أعلنت شركة ’فيستارا‘ -الخطوط الجوية الهندية ذات الخدمات المتكاملة، والمشروع المشترك بين شركتي ’تاتا‘ و"الخطوط الجوية السنغافورية"- أمس عن تسيير رحلاتها اليومية بين مدينتي مومباي ودبي. وتُعد دبي ثاني الوجهات الدولية ضمن شبكة رحلات ’فيستارا‘، لتصبح بذلك أولى شركات الطيران التي توفر خيار الدرجة الاقتصادية المميزة على متن الرحلات الواصلة بين الهند ودولة الإمارات، جنباً إلى جنب مع الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال.

وجرى تدشين الرحلة إلى دبي خلال احتفالٍ بحضور السيد هيمانشو جوبتا، كبير مفوضي دائرة الجمارك في مومباي التابعة للحكومة الهندية؛ والسيدة سوشيتا، نائب قائد قوة الأمن الصناعية المركزية التابعة للحكومة الهندية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مطار مومباي الدولي. وحظيت الطائرة عند وصولها إلى دولة الإمارات باستقبال حافل مع مراسم التحية التقليدية، إلى جانب فعالية احتفالية فريدة من نوعها نظمها فريق "مطارات دبي"، وذلك بحضور السيد يوجين باري، النائب الأول للرئيس للشؤون التجارية لدى "مطارات دبي".

وبهذه المناسبة، قال السيد ليزلي ثنج، الرئيس التنفيذي لشركة ’فيستارا‘: "نحن متحمسون لبدء تسيير رحلاتنا إلى دبي، وذلك لما تتمتع به المدينة من أهمية كبيرة كونها تحتضن عدة ملايين من المواطنين الهنود والعديد من الشركات الهندية، فضلاً عن كونها وجهة الإجازات المفضلة بالنسبة للكثير من السياح حول العالم. وانطلاقاً من كوننا أفضل شركات الطيران في الهند، سنواصل خلال عملنا في دبي تحقيق التزامنا المتمثل في ترك بصمة راسخة ضمن قطاع الطيران العالمي عبر توفير منتجات وخدمات تراعي أفضل المعايير العالمية المرموقة. وعبر تقديم أفضل المنتجات وأرقى مستويات الضيافة الهندية الأصيلة، سنعمل في ’فيستارا‘ على طرح عروض فريدة للمسافرين بين الهند ودولة الإمارات، والتي من شأنها تزويدهم بتجربة سفر جديدة ولا مثيل لها".



وقد حرصت الشركة على مشاركة المسافرين احتفالاتها بإطلاق الرحلة الأولى، إذ قدمت لهم تجربة سفر لا تنسى من خلال توزيع سلة هدايا تتضمن العديد من التذكارات وألواح الشوكولاته اللذيذة.

Advertisements

وكانت ’فيستارا‘ قد أطلقت عملياتها العالمية مطلع الشهر الحالي مع تسيير رحلات يومية من مدينتي دلهي ومومباي إلى سنغافورة. وتتحضر الشركة حالياً لتسيير رحلاتها إلى وجهتها العالمية الثالثة في مدينة بانكوك بتايلاند يوم 27 أغسطس الجاري.



وانطلاقاً من كونها شركة الطيران الأعلى تقييماً على منصتي ’سكاي تراكس‘ و’تريب أدفايزر‘، والحائزة على العديد من الجوائز المرموقة التي تحتفي بأفضل شركات الطيران، نجحت ’فيستارا‘ بالنهوض بسويات العمليات والخدمات إلى آفاق جديدة ضمن قطاع الطيران الهندي، وذلك في غضون فترة زمنية قصيرة بلغت حوالي 4 سنوات. وحالياً، تُسيّر الشركة رحلاتها بين 27 وجهة مختلفة، مع إدارة أكثر من 1,200 رحلة أسبوعياً على امتداد إسطولها الذي يضم 23 طائرة من نوع ’إيرباص A320‘ و7 طائرات ’بوينج 737-800NG‘. ومنذ إطلاق عملياتها عام 2015، قدمت ’فيستارا‘ خدماتها لأكثر من 16 مليون مسافر.

نبذة حول ’فيستارا‘ (خطوط ’تاتا سيا‘ الجوية المحدودة): خطوط ’تاتا سيا‘ الجوية المحدودة، والمعروفة باسم علامتها التجارية ’فيستارا‘، هي مشروع مشترك بين شركتي ’تاتا سونز‘ المحدودة، التي تملك 51% من إجمالي أسهم الشركة، و"الخطوط الجوية السنغافورية"، التي تملك نسبة الـ49% المتبقية. وبالاستفادة من سويات الضيافة الراقية والخدمات الاستثنائية التي تتفرد بها شركتا ’تاتا‘ و"الخطوط الجوية السنغافورية"، تُعد ’فيستارا‘ أفضل شركات الطيران الهندية ذات الخدمات المتكاملة، والتي تحرص على تزويد المسافرين برحلات لا تنسى وتجارب طيران مُصممة خصيصاً لتلائم تفضيلاتهم. وكانت ’فيستارا‘ قد أطلقت عملياتها التجارية يوم 9 يناير 2015، هادفةً لإرساء معايير جديدة ضمن قطاع الطيران الهندي. واليوم، تغطي رحلات الشركة مختلف أرجاء الهند.