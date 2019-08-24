(طرق دبي) تُخَرِّجُ 70 طالباً وطالبة من برنامج (أجيال) للتدريب الصيفي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تخريجها 70 طالباً وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية من أبناء الدولة، ضمن برنامج التدريب الصيفي السنوي (أجيال) في دورته السنوية الحادية عشرة، الذي يتم من خلاله غرس قيم العمل لدى الطلبة، وإكسابهم المهارات العملية المطلوبة لتأهليهم الدخول إلى سوق العمل بعد التخرج.

أوضحت الهيئة أن برنامج هذا العام تضمن تنظيم جلسات حوارية مع عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ومديري الأقسام بالهيئة، استعرضوا خلالها مسيرتهم المهنية والعملية، ومفهوم القيادة والمهارات اللازمة لاكتسابها، فضلاً عن كيفية مواجهة التحديات التي قد تواجههم في مشوارهم الوظيفي، وفنون العمل الإداري مثل اتخاذ القرارات وقيادة فرق العمل وغيرها من المحاور المهمة، وإن الخريجين تفاعلوا مع هذه الجلسات عبر طرحهم الاستفسارات والأسئلة، الأمر الذي أضفى ثراءً معرفياً خلال هذه اللقاءات، وأسهم في تعزيز مهارات وقدرات الطلبة والطالبات

وأضافت: إنه إلى جانب المحاضرات والبرامج التدريبية لبرنامج "أجيال"، تم تنظيم جولة ميدانية للخريجين اطلعوا خلالها على أول مصنع في العالم دشنته هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً، والذي يستخدم أجهزة الروبوت لإنتاج لوحات أرقام المركبات يصل طاقته الإنتاجية الى 33 ألف لوحة يومياً، حيث تعرفوا إلى كيفية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في طباعة اللوحات دون أي تدخل بشري، وذلك لتوسيع مداركهم ومعارفهم عن أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي بوصفه رهان الحاضر والمستقبل لبناء وتطوير الدولة، موضحة أن الخريجين حصلوا على شهادات تدريبية معتمدة إلى جانب مكافآت مالية، تثميناً لحرصهم على التعلُّم واكتساب المهارات اللازمة لبناء مستقبلهم العملي.

الجدير بالذكر أن برنامج (أجيال) تُنَظِّمُهُ الهيئة للعام الحادي عشر على التوالي حيث تم اطلاقه في عام 2008، واستقطب أكثر من 700 طالب وطالبة، بهدف تعزيز قيمة العمل وأهميته في نفوسهم، وشغل أوقات فراغهم بالشكل الصحيح، من خلال تأدية مهام عملية مفيدة للمستقبل، كما يُسهِمُ التدريب الصيفي في إكساب الطلبة الخبرات المتعددة، من خلال دمجهم في مختلف القطاعات والمؤسسات والإدارات التابعة للهيئة.



