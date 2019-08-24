عميد الجامعة الكندية دبي يرأس مؤتمر الصناعة عن تكنولوجيا أجهزة الاستشعار

أدار الدكتور سام خيرت، عميد كلية الدراسات العليا والأبحاث بالجامعة الكندية دبي، النقاش الذي دار بين مندوبي شركات هندسية وتكنولوجية بارزة في سياق رئاسته للمؤتمر الدولي عن أجهزة استشعار معدات الطرق الواعرة الذي تنظمه جمعية المهندسين الألمان والذي استضافته برلين مؤخراً في ألمانيا.

هذا وقد ركز المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين وجمع بين رواد الصناعة في هذا المجال شديد التخصص، على استخدام تكنولوجيا أجهزة الاستشعار في البيئات الصعبة، وتناول المؤتمر موضوعات مثل حلول الاستشعار المتقدمة لتطبيقات الطرق الوعرة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة بيانات جهاز الاستشعار إلى جانب بروتوكلات الأمن الإلكتروني.

قدّم د/ خيرت، بصفته رئيس المؤتمر، خبرته الواسعة في الصناعة والمجال الأكاديمي المستمدة من العمل على مدار عقدين على مشروعات التعدين والتشييد بشركة كاتربيلر، بالإضافة إلى سنوات خبرته في مجال التعليم العالي كأستاذ مساعد لأجهزة الروبوت في الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال عمله كرئيس برامج الدراسات العليا بالجامعة الكندية دبي حالياً.

وقد ناقش د/ خيرت في كلمته الافتتاحية كيفية عمل تكنولوجيات الاستشعار على إعادة تشكيل مشهد الطرق الواعرة بالكامل، وتحدث عن التحديات التقنية والمجتمعية التي قد تؤثر على العمليات المستقبلية، وأكد بشكل خاص على القضايا الثقافية ذات الاهتمام العام والتحديات التشريعية بخصوص الملكية والمسؤولية.

طُلب من الدكتور خيرت أيضاً خلال المؤتمر تقديم عرض تقديمي عن "تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحدياتها في مجالي التعدين والتشييد". وناقش في هذا العرض التقديمي مقومات الذكاء الاصطناعي في مجالي التعدين والتشييد، وتحديات ميكنة هذه التطبيقات وعدد التطبيقات الحالية الضخم الناشئة باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

وقد تولى تنظيم هذا المؤتمر جمعية المهندسين الألمان (VDI) وهي إحدى أكبر المنظمات العلمية والفنية في أوروبا. وكان من بين العديد من الشركات المشاركة شركة سي ان اتش الصناعية، وكوجنيزانت، ودانفوس، وسيك لذكاء أجهزة الاستشعار، وجي اي ام لأجهزة الروبوت، وموبيل ترونيكس، وانتر كنترول.