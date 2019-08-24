فعاليات اليوم الثاني من ستارز أون بورد برعاية طيران الإمارات تبهر الحضور

استمتع الحضور خلال اليوم الثاني من الرحلة البحرية "ستارز أون بورد"، التي ترعاها طيران الإمارات، بحفلات وعروض موسيقية متنوعة، جعلت من هذه التجربة فرصة عمر. وأدى الفنانون مايا دياب وملحم زين وهادي خليل المشاركون في الرحلة أجمل أغنياتهم التي نالت انتشاراً كبيراً في جميع أنحاء العالم.
وبدأت طيران الإمارات رعاية "ستارز أون بورد"، التي تهدف إلى جمع أشهر الفنانين العرب بجمهورهم، عام 2014. وتتواصل الناقلة من خلال هذا الحدث مع عملائها العرب في جميع أنحاء العالم. وشارك في فعاليات "ستارز أون بورد" حتى هذا التاريخ أكثر من مئة فنان عربي و17 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.
يمكنكم الاطلاع على مجموعة من الصور التي التقطت خلال اليوم الثاني من رحلة "ستارز أون بورد".
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