محمد بن زايد يستقبل ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند في قصر الوطن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم السبت، في قصر الوطن دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.

هذا وقد وصل مودي إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، مساء أمس الجمعة، وكان معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله.

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